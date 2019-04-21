近年美國等西方國家不斷渲染中國威脅，特朗普甚至聲稱所有在美國的中國留學生「幾乎都是間諜」，這分明是賊喊捉賊，中國才是境外間諜滲透的主要目標，也是最大受害者。中國國家安全部門日前公布多宗案例，指境外間諜組織持續滲透中國搜集情報，其中一個渠道是以重金利誘涉世未深的大學生，達到竊取國家機密目的。



有人估計，目前在華間諜超過十一萬人，其中外籍人士將近五萬，中國籍則達六萬七千多人。姑勿論這個數字是否可信，境外間諜無孔不入乃不爭的事實。值得關注的是，境外間諜在華活動往往不是單打獨鬥，而是有中國人充當帶路黨，當中不乏政府官員及其家人，有的更是位居高層。過去一段時間，國際投行爭相聘請中國高官子女，連前總理溫家寶女兒也擔任美國摩根大通的「顧問」，就是為了利用他們搜集中國經濟情報乃至國家機密。太子黨憑藉父輩的地位和人脈，可以輕易獲得其他人無法知道的訊息，他們充當帶路黨，性質比部分大學生因為一點金錢而充當境外間諜嚴重得多、惡劣得多。



事實一再證明，有些中國人身上帶有賣國基因，做漢奸不以為恥，反以為榮。八國聯軍攻打北京時，百姓爭做帶路黨，官員磕頭送錦旗；抗日戰爭時，許多中國人掉轉槍口打中國人，偽軍數量超過日軍數量。即使在今天，依然有不少人賣國求榮，認賊作父，內地如是，香港更如是。有人公開宣稱「日日做漢奸」，有人頻赴海外告洋狀，有人學日寇口脗以「支那」辱罵華人……中國號稱大國崛起，偏偏有許多人甘願充當洋走狗，這不是很不可思議嗎？



「蠹眾則木折，隙大則牆壞。」每個國家都有間諜，但好像中國人如此容易被收買，世界上恐怕獨此一家。洋人正是深知中國人這種特性，往往先豢養一批走狗，再通過走狗收買間諜，這招以華制華萬試萬靈，無往而不利。