有人將美國總統特朗普的管治團隊形容為「草台班子」，甚麼意思？根據網上的解釋，草台班子原指長期流動演出於農村集鎮的戲曲班社，後泛指臨時拼湊起來的水平不高團體。簡而言之，就是拉雜成軍、濫竽充數的意思。看看特朗普拼湊的管治團隊都是些甚麼貨色，就知道「草台班子」的形容恰如其分。最駭人聽聞的是，包括副總統、國防部長、國務卿及中情局長在內的多名內閣要員，竟然使用非機密的商業聊天軟件討論「空襲也門胡塞武裝」，連雜誌總編輯也莫名其妙被拉進群內，這只是不專業這麼簡單嗎？

說到草台班子，就不能不提國防部長海格塞斯。這位不學無術的「菜鳥防長」，日前與日本防衞大臣中谷元一同出席硫磺島的美日戰死者悼念儀式，大肆吹捧日本的「武士精神」，稱讚日軍的勇敢「將永載史冊，銘刻在神聖的土地上」，更指「武士國家」日本對抗中國「侵略」不可或缺，真可謂臨表涕泣，不知所云。

難道海格塞斯不知道硫磺島戰役那段歷史？當年美日雙方共投入8萬多軍隊，在島上激戰一個多月，日軍指揮官要求部下戰死前必須每人殺死10名美軍，結果雙方傷亡高達2.6萬人，是二戰期間太平洋島嶼上最慘烈的廝殺。而今天海格塞斯竟將日軍的暴行稱為「捍衞自由」，豈止是扭曲歷史，簡直是對戰死美軍的侮辱。如果日軍是為了捍衞自由，美軍又是為了甚麼？

忘記歷史，就意味着背叛。有評論指出，這場被刻意美化的「悼念」，揭開的是美國歷史觀的系統性潰爛。其實這不僅僅是歷史觀潰爛，更多的是反映美國戰略焦慮。為了阻止中國崛起，美國不惜為日本軍國主義招魂，為右翼勢力抬轎，連最基本的歷史事實和道德原則也拋諸腦後。這種所謂的價值觀同盟，說穿了就是沆瀣一氣，狼狽為奸。二戰以來美國利用軟實力和國際話語權，將自己包裝成民主、自由、文明、正義的形象，如今已被特朗普及其草台班子撕得一乾二淨。

特朗普用人的原則是只求忠誠，不求才能，導致劣幣驅逐良幣，管治團隊充斥像海格塞斯這種不學無術的官場菜鳥，自然烏龍百出，笑話多多。當然，上有好者，下必甚焉，特朗普本身也是政治素人，將治國當成經商，只講眼前利益，毫無全局觀念，美國落在這個草台班子手上，不衰落才怪！