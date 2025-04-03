俄烏停戰遙遙無期，皇帝不急太監急，特朗普終於按捺不住，聲稱對普京「非常生氣」，威脅對俄羅斯石油買家徵收二級關稅，令人忍俊不禁。他可以嚇倒澤連斯基，但絕對嚇唬不了普京，戰鬥民族甚麼風浪沒有見過，豈會害怕區區關稅？堂堂美國總統好像三歲小孩似的，動不動就翻臉，動不動就拿關稅來威脅別國，還擺出一副「天子之怒」的姿態，這才是最好笑的事。除了關稅，他還有甚麼板斧？

也難怪特朗普大動肝火，他以為自己是上帝，一出手就可以擺平一切，24小時內就可以結束戰爭，殊不知普京根本不吃這一套，連澤連斯基也公然頂撞，侵侵顏面無存，自然老羞成怒。其實俄羅斯並非不願停戰，只是必須按照其條件，而不是由美國說了算。俄方的條件很明確，佔領的土地不會放棄、烏克蘭永遠不能加入北約、美歐軍隊不能進入烏克蘭。現在又加上一條：澤連斯基政府必須下台。

這些條件烏方顯然無法接受，美方也覺得面目無光，因此形成僵局，特朗普所有停戰承諾都淪為國際笑柄。普京已放出狠話，稱俄羅斯準備打一場「百年戰爭」，烏克蘭敢奉陪嗎？美國敢下場嗎？如果他們沒有這種勇氣，最後只能接受俄方的條件。這個世界就是如此殘酷，沒有實力的憤怒毫無意義，烏克蘭要怪只能怪自己當初太天真，甘願充當美國的棋子。

明眼人都知道，美國對烏克蘭從來沒安好心，拜登政府固然將烏克蘭當作棋子，特朗普政府推動停戰也是為了霸佔烏克蘭的礦產資源，烏方由始至終都是任人擺布，毫無話語權。一旦美俄達成停戰協議，烏克蘭的命運也不會改變，反而可能更糟，除了烏東土地將永遠失去，所有礦產資源以及基建設施也將被美國控制。戰爭打了3年，烏克蘭只剩下一片廢墟，以及永遠也還不清的債務，這樣的國家還有未來嗎？

俄烏本是同根同源的親兄弟，為何走到這一步，難道不值得烏克蘭人好好反思？歸根究柢，自從他們聽從美西方唆擺，發動顏色革命推翻民選政府那天起，就注定了今天的下場。事已至此，烏克蘭基本上沒有選擇的餘地，只能接受命運安排。有人建議，烏國不如重回俄羅斯大家庭，所有問題自然迎刃而解。聽起來似乎天方夜譚，其實不失為一個好辦法，與其便宜美國這個外人，何不兄弟重歸於好？