中央媒體開始提出香港貧富懸殊、社會矛盾的房屋問題根源。取向已不是只針對當前香港的止暴制亂，而是着眼於更深層的結構問題。由房屋問題追溯到地產霸權，以及本地政治、政府政策中對地產寡頭壟斷的利益輸送，以及利益偏幫的問題。

香港回歸後最大的問題是房屋問題。早一段時間，民間曾有對地產霸權的批評，可惜維持不久，便無聲無息地被掩埋了。房屋問題始終被政治訴求所壓制，普選、議會選舉與反修訂《逃犯條例》等只談政治，標榜抽象的民主、人權、自由，卻不貼地對房屋問題提出政治訴求。

近日的示威暴動更偏離政治原則，變成疑真似假的爭執反抗。香港所謂的公民社會是否真的這樣政治化，政治化至不顧及社會底下的結構問題，以及產生結構問題的政治經濟因素，反而大而化之把一切問題都歸咎於中共和香港回歸。在微觀與宏觀兩頭走上極端，甚至弄虛作假，卻又故意忽視了與現實連接的結構問題中重之又重的房屋供應與樓價。

今次事件的演變，當可看到本地媒體對於製造事實、引導輿論的巨大作用。而且，大部分的媒體，包括突然冒出的網絡媒體，都似乎在報道、分析方面有着相同的基線和取向，組織協調的痕迹十分明顯。也因此，輿論的引導也是集中於一連串的衝突事件，當然是批評警察的「暴行」、掩護暴民的「暴行」，並製造和誇大內地的干預，與示威暴動的文宣工作重點相同，互相呼應。這是英雄所見略同的偶然，抑或是從一開始便有組織協調之功？

新聞應該自由，但媒體並不自由。主要資本的控制，特別是網台驟然冒起，若不是資本操作，難道會是眾籌的力量？唯一的異數是香港電台，用政府的錢行反政府的政治活動。

早年中英談判後，英國銳意培植地產市場和其中的寡頭集團。香港最大的資本是地產資本，並從地產擴展至公共設施、媒體，以及眾多行業。西方極右機構讚揚香港經濟自由，實質是讚揚壟斷資本的經濟自由，而在香港，壟斷資本的只有地產寡頭集團。

正是由於地產寡頭集團的壟斷勢力，才可看到政府政策偏向他們的利益，以曾蔭權政府最為明顯。而在公民社會與政策層面，反地產集團既得利益的必受壓制，媒體、學者、政黨、官員都不顧一切地維護地產集團的利益。對地產霸權的批評反映事實，卻受各方抹殺。

今次事件令中央媒體批評香港房屋問題，或對地產霸權有所抑制，逼其收斂。