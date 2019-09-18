在這場反修例暴亂中，我們幾乎見不到反對派和暴徒們發出要求林鄭月娥下台的「怒吼」，這是很反常和詭異的。多年來，但凡反對派發動的遊行示威，大小風波，一定會提出對時任行政長官「下台」的「強烈訴求」。林鄭月娥上台兩年，即使她鼓吹與反對派「大和解」時，也沒少被「招呼」要她下台。君記否在高鐵「一地兩檢」問題上，反對派發動的數次反對浪潮中，對此更是喧囂不已。

然而，今次反對派卻一反常態，他們的「憤怒」和「訴求」比過往所有「抗爭」都瘋狂，目標大得多，卻不見要把林鄭「拉下台」的意思。大凡事不符常理、不合常情必有妖。反對派今次不僅對他們一貫視為「北京傀儡」的香港特首「網開一面」，還很「理解」朝廷，知道中央在今次暴亂中一直很「支持」林鄭月娥的綏靖做法，這做法着實幫了反對派的大忙！

明乎此，就知反對派大可不必非要林鄭下台，損人不利己的事兒，反對派何必去做呢？因此，林鄭在三個月的暴亂中，位子很安全。一是中央保她、支持她；二是反對派對她的「香港做法」也滿意，覺得很能配合把暴亂之火愈燒愈旺。林鄭月娥繼續當特首對他們很有價值，「下台」吼聲，自然暫時不宜宣之於口也。

然而，林鄭月娥這種「相對安全」、兩頭通吃的日子還能維持多久呢？這首先要看反對派下一步怎麼玩。如果他們從策略考慮，暫避朝廷採取「斷然措施」平亂，而是在「取得了階段性勝利」後，採取「軟」的一手，坐下來和香江府衙談政改、談雙普選，「秩序逐漸恢復」了，朝廷相信了林鄭的「香港做法」有效，她的安全期大概可以延續到今屆期滿也。

相反，如果反對派不依不饒，想一口吃個胖子，在暴力升級中達到一舉奪權，完成「顏色革命」的目的，朝廷忍無可忍，用霹靂手段平暴平亂，那麼林鄭的安全期就會到頭。因此，林鄭的安全空間確實非常有限、非常脆弱，它是靠向反對派跪低配合得來的，是因朝廷不知是糊塗誤判或另有深遠布局得來的。