香港動亂持續三個多月，警方先後拘捕一千多人，部分已被落案檢控，但奇怪的是，司法機構拖拖拉拉，至今沒有一宗案件進入正式審理程序，遑論定罪。林鄭月娥早前向商界吐苦水，指英國警方在二○一一年騷亂中拘捕二千名示威者，英國政府召開特別法庭及夜間法院二十四小時審理案件，令一千名示威者在五至六周的極短時間內被判入獄。其言下之意是，有些方案可以在其他地方執行，但卻不適用於香港。

這就奇了，香港司法制度全盤照抄英國那一套，英國可以速審速判，為何香港不可以？其實不是不可以，只是做不做而已。雖然香港司法制度沿襲自英國，但橘越淮而為枳，此地法治早已變質變味，司法獨立異化為司法獨大，針插不進，水潑不入，港府淪為無牙老虎，豈能與英國政府相提並論。

最不可思議的是，香港回歸逾二十二年，司法大權仍然牢牢掌握在洋人及其代理人手上，他們不但沒有盡到維護法律和公義的責任，反而經常引起爭議和混亂。當法律淪為保護朋黨、打壓異己的政治工具，「警察拉人、法官放人」也就不足為奇。也正因如此，黑衣暴徒才會肆無忌憚，即使被警察拘捕及檢控，也可以輕易獲得保釋，然後繼續打砸破壞，成為名副其實「打不死」的曱甴。例如黃衞兵，明明已被警方拘捕並提堂，取保後竟可以待罪之身周遊列國，到處唱衰香港，豈非咄咄怪事？又如漢奸黎，長期煽風點火，興風作浪，既是「禍港四人幫」之首，更是這場動亂的最大黑手，至今依然毫髮無損，這又該如何解釋？

說穿了，香港司法充當反中亂港勢力保護傘，正是所有亂象的主要根源。中央三令五申要求盡快止暴制亂，而林鄭還在惺惺作態，分明是陽奉陰違。港府真的沒有辦法嗎？當然不是，只要祭出《緊急法》，便可以有效震懾反對派尤其是黑衣暴徒，港府非不能也，實不為也。