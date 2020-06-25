最近經常聽到「二次回歸」的說法，這是甚麼意思？很簡單，二次回歸就是真正回歸。九七年香港第一次回歸，中央只是收回主權，沒有收回治權，不能算是真正回歸，因此留下無窮後患，終於爆發這場持續一年多的反修例黑暴。吸取了慘痛教訓後，中央痛定思痛，總算意識到香港需要二次回歸。

正如孔子所說，名不正則言不順，言不順則事不成。香港廿三年來風雨如晦，雞鳴不已，主要原因就是沒有「正名」，或者說沒有實現真正意義上的回歸。鄧小平曾說，「一國兩制，港人治港」有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。可惜事與願違，愛國者治港固然淪為空談，中央強調的全面管治權更不知從何說起。九七後的香港，除了特首取代港督、港督府改稱禮賓府，其餘一切都沒有改變，港英餘孽依然呼風喚雨，洋奴漢奸依然囂張跋扈，愛國愛港依然是原罪。一國兩制走樣變形，港人治港荒腔走板，香港人心漸行漸遠，怎能不亂？

有人形容，回歸後的香港只是從英國「直接殖民地」轉變成英國「間接殖民地」。其實這還不夠貼切，今天的香港不只是英國的「間接殖民地」，而且是美英共管的「西方殖民地」。洋人可以隨便插手香港事務，甚至可以用本身的法律對香港實行長臂管轄；相反，中方在香港事務上似乎毫無發言權，只要發表任何談話和意見，都會被反對派批評破壞一國兩制、違反《基本法》。這實在把人搞糊塗了，香港真的回歸了嗎？此地竟是誰家天下？

冰凍三尺，非一日之寒。香港問題之所以積重難返，尾大不掉，正是因為中央一直畏首畏尾，放任自流。有朝廷官員指出，現在到了打開天窗說亮話、一語道破的時候了。沒錯，諱疾忌醫不是辦法。只有敢於面對問題，才能解決問題；只有實現二次回歸，香港才有明天。