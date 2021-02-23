緬甸局勢轉趨緊張，軍政府開槍鎮壓，已有多人死傷。看示威者的架勢，既有舉起三指手勢，又有義務救護員，工會更發起全國罷工，英美紛紛開腔聲援，經歷過反修例黑暴的香港人，對此真有似曾相識之感。

眾所周知，美國自打完伊拉克戰爭後，鮮有大規模出兵，只需出錢支持別國反對派，以逸待勞，足以顛覆政權，是謂顏色革命也。「阿拉伯之春」、「茉莉花革命」、「橙色革命」等都是成功例子，而且已發展出一套模式。

首先，美國派遣情報人員，以商人、記者、旅客等身份進入目標國並進行滲透；第二，開設民主人權為幌子的非政府組織（NGO）；第三，在當地招攬異見人士，特別是政客、記者、學者、軍人等；第四，以金錢收買當地工會勢力，發動罷工；第五，為革命創作出象徵顏色和鮮明口號；第六，以不同名義開始示威；第七，以英語寫上抗爭標語，好讓國際社會加入聲援，西方媒體配合宣傳；第八，大量拍攝群眾被打壓的慘狀；第九，示威者以武力挑釁警方，迫使警方武力鎮壓；最後，利用政客到西方陳情，令目標政府受到國際制裁。緬甸未來局勢走向如何，可思過半矣。

事實上，早在2007年緬甸已爆發過反軍政府的顏色革命，名為「番紅花革命」，示威持續逾年，由取消燃油補貼開始，以釋放昂山淑姬告終。現在軍政府發動政變再度執政，其親華態度令美國不爽，須知緬甸靠近馬六甲海峽，是波斯灣和中國之間最短的海上航線，中國進口的所有石油中，80%以上是通過馬六甲海峽運輸，若能控制馬六甲海峽，足以握住中國咽喉；更蹊蹺的是，當地NGO最近發表報告，力指中國5間國企向軍政府提供軍火，激起反華情緒，針對中國的意圖明顯。只是昂山淑姬因羅興亞事件已遭西方唾棄，若西方再捧昂山上台，該如何自圓其說？