最近美國華府高官很忙，除了拉攏日本、印度和澳洲舉行「四方安全對話」視像峰會，國務卿布林肯和國防部長奧斯汀更親自出訪日本和南韓，重新構建對華包圍網。按照老美的說法，他們對中國已沒有任何幻想。實際上，這句話應該由中國人來說才對，最不能有幻想的恰恰是中國。

早在70多年前，毛澤東就告誡中國人「丟掉幻想，準備鬥爭」。當時新中國還沒成立，許多人對美國抱有各種幻想，把老美當成救世主，希望幫助中國解決內戰問題，或者依靠美國技術幫助中國經濟建設。對此，毛澤東一針見血地指出，美國只想從政治、經濟、軍事、文化上全面控制中國，進而實施杜魯門、馬歇爾的亞太戰略，而不會真心幫助中國。後來的事實證明，毛澤東的論斷完全正確，美國政府換了一屆又一屆，總統換了一個又一個，但圍堵和遏制中國的策略始終沒有改變，只是有時候手法不同而已，或明刀明槍，或笑裏藏刀。

然而，許多中國人對此認識不足，有人更迷信於所謂的美式民主和普世價值，以致改革開放後曾有一段時間迷失方向，一切以美國為師，總想跟美國融合，有高官甚至以「夫妻」形容中美關係，認為不能走離婚的路。如今看來，這不過是一廂情願。美國從來不允許任何國家威脅其霸權，哪怕是盟友也不放過，日本尚且被痛下殺手，歐盟尚且備受排擠，何況是中國。中美之間本來就存在許多不可調和的矛盾，政治體制不同、意識形態有別、價值觀和文化差異，加上中國實力日益增強、國際影響力不斷提升，老美豈能安枕。

所以說，中美博弈是歷史的必然，不以人的意志為轉移。如果中國人至今依然對美國抱有幻想，認為拜登會改變對華政策，顯然是太傻太天真。內憂往往甚於外患，中國不怕美國圍堵和遏制，最怕自己失去信心，更怕洋奴漢奸從中搞鬼。