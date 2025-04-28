特朗普是典型的自戀型人格，按照網絡上的說法，這種人最大特點就是過度誇大自我的重要性，過度渴求別人的讚賞，缺乏同理別人行為的能力。具體表現上，自戀型人格者往往浮誇、說謊、反覆無常、虛張聲勢，以此來掩蓋內心的焦慮和不安全感。尤其在對華貿易戰方面，侵侵將這種特性表露無遺。他三番四次編造中美正在談判的謊言，每次都被中方揭穿，全世界都覺得這是一件很丟臉的事，但他似乎若無其事，依然我行我素，喋喋不休，除了說明其臉皮特厚，也說明其手上無牌，只能硬着頭皮死撐。

貿易戰演變至此，明眼人都知哪一方處境更尷尬，連一向傲慢的美媒也承認，中國更有能力承受貿易戰帶來的陣痛。美國智庫專家說得更直白，中方並不急於找台階下來，他們看穿了現在着急找下台階的是特朗普，於是冷眼旁觀他自食惡果。簡言之，美方不先讓步或釋放善意，中方絕不會主動致電，更不會重返談判桌。

事實證明，美方完全低估了中方的實力和決心，這不僅僅是因為過於傲慢自大，更是基於嚴重的戰略誤判。早在2018年特朗普第一次發動貿易戰後，中國就預料遲早會有這一天，故一直為中美貿易關係惡化而未雨綢繆。反觀美國在毫無準備的情況下悍然發動大規模關稅戰，而且與全球為敵，焉能不敗。特朗普以為美國是世界最大消費國，就可以為所欲為，在關稅大棒之下，中國也會像其他國家那樣親其屁股。結果事與願違，中方不但沒有絲毫妥協，反而強力反制，侵侵被打得措手不及，方寸大亂之下，更加語無倫次。

商人出身的特朗普一直自認善於談判，精於「交易的藝術」，將治國當成做生意。他萬萬沒有料到，這一套對付其他國家屢試不爽，對付中國卻行不通。最令其尷尬的是，中方不僅無意談判，而且擺出不惜全面脫鈎的姿態，侵侵連下台階也找不到，只好靠虛張聲勢來掩蓋焦慮。

說到底，民無信不立，國無信不威。治國和做生意不一樣，特朗普將商場上那一套拿來治理國家，以所謂的交易藝術來發動貿易戰，勢必以破產告終。尤其是面對中國這樣的強硬對手，任何交易藝術都注定無效，侵侵愈是反口覆舌，愈像國際小丑。從中國身上，世人看到的是堅守原則的嚴謹；從美國身上，世人看到的是進退失據的笑話。