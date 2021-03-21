身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德，日前以視像方式出席英國國會聽證會，聲稱他會考慮香港不斷變化的局勢，若香港司法獨立被破壞、法庭行為可能違反法治，或香港局勢變化令他不能以基於良知做下去，他就不會留任。他還說，不會容許英國最高法院的名聲被置於險境。

韋彥德的這番話，非常愛國！愛英國！非常抹黑和傷害香港！狠狠打了香港回歸中國後，還要不斷從外國聘請非常任法官之做法一記耳光。香港的做法是在自取其辱，是在為那些「洋大人」多麼愛自己的祖國、多麼明踩中國和香港提供表演機會。相信韋彥德會得到英國議會的掌聲，而香江府衙則啞巴吃黃連——有苦說不出！誰讓它犯賤，非要盲信只有洋法官辦案才能體現「司法獨立」呢？

在反修例暴亂肆虐香港，《港區國安法》公布，英國方面攻訐北京「破壞『一國兩制』」，對香港制裁的背景下，韋彥德留任非常任法官的問題，曾引起「茶杯風波」。英國外交部多次借機大做文章，英國司法界也「勸喻」韋彥德。不久前，還傳出韋彥德不打算留任的消息。

這件事鬧了兩個月，不見香江府衙和司法機構有一個「不任人戲弄」的做法，有一個捍衞「一國兩制」和司法尊嚴的做法。比起韋彥德的「愛國情懷」和「鮮明立場」，香江府衙和司法界的「國家效忠意識」跑到哪裏去了？他們是否有人還會為韋彥德暗暗叫好呢？

香江府衙和司法界的港英餘孽以及由此派生出來的「黃絲」有多少，可說深不可測。「可測」的是，這麼多年，他們為洋奴漢奸、反中亂港勢力撐起了一張大大的保護傘；「可測」的是，在反修例暴亂中，他們對黑暴分子、幕後黑手的包庇；「可測」的是，至今香江府衙還沒有把對「國家效忠」的制度建設提到議事日程。

在和平年代，若果司法人員不對國家效忠，猶如在戰爭時期軍人不為國家而戰，其禍害大矣！