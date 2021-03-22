三十年河東，三十年河西。不用30年，香港已經面目全非，風光不再。外媒列出中國10大富有城市最新排名，上海、北京、深圳位列三甲，當中上海去年的GDP達6,020億美元，香港只排第6，GDP僅為3,650億美元。別說內地一線大城市超越香港，連向來被香港視為弟弟的澳門亦早已爬頭，人均GDP超越香港近一倍。

要說香港為何沉淪，原因眾多，但歸根究柢是自己不爭氣。一是港府無能，港人治港失敗；二是港人內耗內鬥，沉迷政治，結果求仁得仁，香港由回歸之初的經濟城市、被內地視為會生金蛋的鵝，淪為今日的暴亂城市、風乾臘鴨。反觀內地則一心一意謀發展，深圳成為高科技之城，上海則是金融中心，北京更是新舊交融的首善之都。香港這個曾經遍地黃金之地，俱往矣！

觀乎全世界的例子，一個地方一旦沾上政治，肯定沒有前途。就以所謂的顏色革命為例，烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯、中東和北非諸國，有哪一個不是搞革命搞得風風火火，將民主大旗舉得高高，但到了今天，又有哪一個不是經濟凋敝，民不聊生？民主非但沒有帶給這些地方更美好的前途，日子反而比前更難捱，根本就是搵自己笨。

2019年黑暴一役，黃絲暴民將香港搞得五勞七傷，經濟從此一落千丈，再逢疫情打擊，終於傷入筋骨。換來的是一條將香港管治權全面收緊的國安法，失業率更高達7.2%，除此以外，香港還得到甚麼？

很可惜，大部分香港人政治邪毒上腦，直到今日仍不肯清醒，不僅經濟要分黃藍，就連抗疫也要談政治，國產疫苗一律杯葛，德國製復必泰則讚好，整個社會離心離德，以致疫情欲斷難斷。其實，復必泰也有上海復星集團參與，證明黃絲暴民怎麼也避不開內地因素。盲目仇中，到最後只是貽笑大方、自毀前途罷了。