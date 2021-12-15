網載，有市民經宣明會助養阿爾巴尼亞男童10年，突然「靈機一動」，透過Instagram聯絡受助養男童，竟驚見所有相片都是「又煙又酒又跑車」，聯絡該男童後，才驚悉男童根本不知自己受人助養。二人續向宣明會查詢，會方承認事主每年的捐款僅有300港元投放於男童的社區，佔捐款額10%，再次令人質疑這類NGO的運作和財政狀況。

縱使宣明會強調行政費只佔7.2%，92.8%的捐款用在全球救援及社區發展工作，但這已不是第一次有人踢爆宣明會的「糊塗帳」。早前才有市民指收到的助養兒童照片多次重複且「忽然年輕」，被質疑為不是同一人。更有甚者，宣明會、樂施會等組織相繼被揭發有義工或工作人員逼受助人「以性換糧」，無國界醫生人員於非洲工作期間召妓、「以藥換性」等，堪稱烏煙瘴氣。善心市民以為自己捐錢幫助第三世界的窮苦大眾，隨時只是資助這些掛羊頭賣狗肉的組織胡天胡帝而已。

香港的NGO又如何呢？港府早前宣布節流措施，將於下個財政年度起削減164間NGO的整筆過撥款1%，以本財政年度撥款約198億元計算，涉款約2億元。得悉噩耗後，NGO高層牙痛咁聲，不是聲言要裁員，就是要凍結人手，甚至說會影響服務。但社署最新公布的最高三層職員薪酬檢討報告，其中有NGO最高層人員年薪達312萬元，更有最高層人員年薪佔機構整體人工開支超過十分之一；反觀中下層員工的薪酬資助額在中位數封頂。人們實在不明白，削減1%撥款並不算多，與其向前線員工開刀，高層為何不減薪共度時艱？

市民不會期望NGO無償提供服務，但資助用得其所、有監有管只是最低要求，無奈天下烏鴉一般黑。