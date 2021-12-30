港大專家袁國勇又有驚人之語。他聯同兩名港大教授在報章撰文，指市民抗疫疲態漸露，形容久守必失，港府必須限定在明年3月前全民接種疫苗，冀接種率達致99%，香港便有望在暑假與國際通關。本來這樣說沒有甚麼好奇怪，但奇就奇在袁教授承認即使到了明年7月全民打了第3針，也是「博一博」全面開放而已，這一博代價不菲，料會令感染及死亡人數大幅上升，但他仍然堅持不打針者活該遭受「物競天擇」、「你是要過身」。到底這叫科學精神還是冷血涼薄，筆者也搞不清。

誠然，Omicron變種病毒來勢洶洶，本港的輸入個案在短時間內倍增，在未有更好的防疫藥物面世之前，接種疫苗是唯一選擇。但正如本報「正論」所說，總有些人的健康條件不適宜接種疫苗，而且不接種疫苗並不是犯罪，在本地疫情早已清零之際，硬要強制全民接種，不分老弱都要打針，目的不過是為了與英美等西方國家早日通關，說得過去嗎？

所謂「物競天擇」、「你是要過身」，無非針對本港長者。須知道，本港長者的疫苗接種率在各年齡層之中最低，袁國勇過去便不下多次點名長者不肯打疫苗，是本港無法建立免疫屏障的唯一原因。問題是，隨着新冠病毒不斷變種，疫苗根本無法阻截病毒傳播，連他本人其後也自打嘴巴叫人「不要再諗免疫屏障」，現在忽然又以「物競天擇」、「你是要過身」來恐嚇長者，難道不算是一種詛咒？

長者體弱多病，許多人更是長期病患者，過去已有例子是長者或長期病患者接種疫苗後死亡，長者對此有顧慮，難道就是大逆不道嗎？難道就是活該被淘汰嗎？這與英美以「與病毒共存」為名放任病毒散播，要老弱傷殘為政府抗疫失敗陪葬，根本沒有二致。