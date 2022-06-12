本港醫生荒嚴重，隨着人口老化增長，公營醫療系統承受更大壓力。「醫療人力推算2020」顯示，醫生人手到2030年將缺1,610名醫生，惟政府去年修訂醫生註冊條例後，引入非本地培訓醫生的進展仍龜速。過去兩年，醫委會以疫情為由，四度取消海外醫生臨床考試，導致過百名醫生未能在港執業，有準考醫生甚至要在香港做「外賣仔」維生。

第5波疫情期間不少求診者被安排於醫院外空地臨時搭建的帳篷內，冒着寒風等候。香港公共醫院醫護人員及病床長期不足，病人輪候時間超長，處於水深火熱之中，一直惹起民怨。但原來不少具經驗的醫生考生為滿足檢疫要求，早早返港備戰執業試，奈何遲遲未有舉辦臨床試，令他們滯留在港卻不能行醫。他們本可成緩解醫生荒的及時雨，卻被蹉跎歲月，苦了病人，也苦了考生。有報章更指有考生搬至劏房慳錢，也有人任職送餐員、餅店師傅等。

兩間本地大學醫學院於3月底或4月初順利完成畢業試，不禁令人懷疑醫委會在保護主義作祟下設下重重門檻，刻意阻礙非本地醫生來港服務市民。

筆者於立法會衞生事務委員會怒斥醫委會置市民生死於不顧。既然醫委會審批海外醫生的權力對市民未有多大保障，為加快引入優質醫生，政府應收回醫委會部分權力，修改法例授權醫管局、衞生署或兩間大學舉行執業試，藉此增加考試次數，增加醫生人手。政府承諾會與相關部門探討，暫且記錄在案，期望不要走數。有市民向筆者投訴，她日前在威院眼科確診白內障及黃斑點病變，下次覆診日期竟是2025年6月！社會不能再忍受部分醫生以專業為名，奉行保護主義為實，漠視社會利益。