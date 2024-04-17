老撾是東南亞窮國，也是世界上僅存的幾個共產主義國家之一，在經濟發展方面長期依賴中國，雙方關係良好。其中一個例子是老撾2016年擔任東盟輪值主席國期間，在東盟峰會上堅持反對將南海問題國際化。這一舉措為當年中國在東南亞外交場合減輕了不少壓力。

不過近年中美競爭白熱化，東南亞地區淪為兩個大國的兵家必爭之地。今年再次出任東盟輪值主席國的老撾，有權設定本年度優先合作發展的議題，亦無可避免地成為中美爭先拉攏的對象。從這個角度來看，已開通3年、連接中國和老撾的中老鐵路，具有很大的政治意義。

老撾是中南半島上唯一的內陸國家，但是交通發展落後，以致經濟長期發展不起來。中老鐵路建成後，宛如老撾的兩翼，向北可以直通中國雲南省與中國進行貿易，向南則可以連接泰國，打通與其他東南亞國家互聯互通。中老鐵路無疑給老撾帶來巨大好處，讓該國一改封閉落後的局面，利用鐵路拉動經濟發展。對中國而言，中老鐵路不僅能夠促進中老經貿往來，增加中國在老撾國內的影響力，也有助提升中國與東盟關係。東盟多國地理分布分散，相比海上運輸，以鐵路為代表的陸上運輸方式更加快速，特別是中國西部省市通過鐵路將貨品運輸到中南半島各國，比海上運輸的距離更短，效率更高，有助促進雙方貿易。

中老鐵路在2021年通車後，由於疫情關係，一直只限於跨境貨物運輸，去年4月13日才開始提供跨境客運服務，至上周六剛好一周年。當局提供的數字顯示，該條鐵路的國際旅客列車過去一年只接待了18萬人次跨境旅客。這個數字不多，反映中老鐵路的作用仍未完全發揮，未來尚有待深化。