以中國名著《西遊記》為藍本的國產電玩遊戲《黑神話:悟空》於8月20日上線,在Steam迅速售出超過300萬份,加上Wegame、Epic和PS5平台,總銷量超過450萬份,總銷售額達到15億元人民幣。其開發成本大約4億元,現在賺到開巷。

這款國產遊戲在全球爆紅,連外交部也有回應,認為反映了中國文化的吸引力。事實上,中國創新科技近年領跑全球,在電子遊戲方面一直有代表作推出,風靡小學生的《原神》已是一例。惟在3A遊戲方面一直被美國及日本超越。《黑神話:悟空》則是中國首款3A遊戲,結果不鳴則已,一鳴驚人。

所謂3A遊戲,即是「A lot of time,A lot of money,A lot of resources」。《黑神話:悟空》開發時間長達7年,絕對是不惜工本,也是中國軟實力再贏一仗的展現。

不招人妒是庸才,總有人見不得中國好。例如有自稱25年資深遊戲製作人揚言台灣也能做到,但不需要,酸味噴薄而出。至於筆者看過最「精彩」的論點,莫如有昔日毒果打手,拋出《黑神話:悟空》應該多謝鳥山明的無恥怪論,又指《西遊記》最精彩一節源出印度云云。

是非顛倒,黑白不分,向來是反中亂港之徒的專長。未有《龍珠》之前,《西遊記》已有眾多翻譯版本在西方和日本發行,鳥山明不是更應該多謝《西遊記》嗎?至於所謂印度史詩《羅摩衍那》有猴子主角,便指《西遊記》抄襲更是搞笑,跟南韓動輒指孔子、屈原都是源自該國沒有二致。中國文化向來博大精深,融會貫通,佛教也是由印度傳入,卻在中國發揚光大。總之,中國愈是成功,無恥之徒愈是眼紅,中國堅持做他們不喜歡的事就對了。