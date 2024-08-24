以中國名著《西遊記》為藍本的國產電玩遊戲《黑神話：悟空》於8月20日上線，在Steam迅速售出超過300萬份，加上Wegame、Epic和PS5平台，總銷量超過450萬份，總銷售額達到15億元人民幣。其開發成本大約4億元，現在賺到開巷。

這款國產遊戲在全球爆紅，連外交部也有回應，認為反映了中國文化的吸引力。事實上，中國創新科技近年領跑全球，在電子遊戲方面一直有代表作推出，風靡小學生的《原神》已是一例。惟在3A遊戲方面一直被美國及日本超越。《黑神話：悟空》則是中國首款3A遊戲，結果不鳴則已，一鳴驚人。

所謂3A遊戲，即是「A lot of time，A lot of money，A lot of resources」。《黑神話：悟空》開發時間長達7年，絕對是不惜工本，也是中國軟實力再贏一仗的展現。

不招人妒是庸才，總有人見不得中國好。例如有自稱25年資深遊戲製作人揚言台灣也能做到，但不需要，酸味噴薄而出。至於筆者看過最「精彩」的論點，莫如有昔日毒果打手，拋出《黑神話：悟空》應該多謝鳥山明的無恥怪論，又指《西遊記》最精彩一節源出印度云云。

是非顛倒，黑白不分，向來是反中亂港之徒的專長。未有《龍珠》之前，《西遊記》已有眾多翻譯版本在西方和日本發行，鳥山明不是更應該多謝《西遊記》嗎？至於所謂印度史詩《羅摩衍那》有猴子主角，便指《西遊記》抄襲更是搞笑，跟南韓動輒指孔子、屈原都是源自該國沒有二致。中國文化向來博大精深，融會貫通，佛教也是由印度傳入，卻在中國發揚光大。總之，中國愈是成功，無恥之徒愈是眼紅，中國堅持做他們不喜歡的事就對了。