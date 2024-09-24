近日關於中國取得光刻機突破的消息引起熱議，有人振奮，也有人質疑。事緣國家工信部公布的《首台（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》中，包含了氟化氬光刻機（即DUV深紫外光刻機），據說可以製造7納米晶片，有人則認為只能製造14納米晶片，有人甚至認為只有28納米晶片的水平。其實不管怎麼說，這都是中國光刻機領域的一大突破，儘管技術也許尚未完全成熟，與世界先進水平還有一段距離，但好的開始就是成功的一半，只要起步了，就一定能趕上甚至超越，中國人應有這種信心和底氣。

自從美國限制中高端半導體設備輸華後，有些人就一直強調製造光刻機的難度，內地公知更斷言中國永遠也無法製造出自己的光刻機。是嗎？中國人就是不信邪，光刻機是人造的，不是神造的，外國人做得到，為何偏偏中國人做不到？去年華為推出新一代智能手機，到底如何取得技術突破，晶片從何而來，至今依然是一個謎，洋人固然搞不懂，內地公知也莫名其妙。他們被打臉後下不了台，只好通過抹黑和貶低華為產品來洩憤，殊不知華為近日又推出全球首款三摺疊屏手機而驚艷世界，令洋人和公知們更加難堪。

過去無數事實證明，中國人的成功往往是被逼出來的，兩彈一星、北斗導航、探月工程、太空站、量子通信、5G技術、人工智能、盾構機等等，全是在西方技術封鎖之下取得的成就。光刻機和晶片也不例外，今天美國聯合荷蘭、日本、南韓等國盟友對華封鎖禁運，明天他們就會發現一切都是徒勞無功，反而促使中國加快自主研發步伐。

曾有一段時間，中國高調宣傳「中國製造2025」，惟近年已明顯改變策略，一直在默默耕耘，少說話只做事，或只做事不說話，所以，目前科技領域到底取得甚麼突破和成就，外界一無所知，只能瞎猜亂估。這次有關部門主動公布取得光刻機突破，說明研發工作已有相當日子並已臻於成熟，相信很快就能量產，或者已經量產。有人說，中國晶片實現自給自足只是時間問題，而且可能比外界想像快得多。這是吹牛嗎？時間會證明一切。

華盛頓一家智庫近日發表研究報告，指中國在某些科技領域已經領先，其他諸多領域也可能在10年內趕上或超過西方。這可不是中國人自己吹的。