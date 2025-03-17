「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，中國大陸外交部長王毅這句話令台灣當局破防。賴清德召開「國安高層會議」後，氣急敗壞地將大陸界定為「境外敵對勢力」，並提出17項策略應對所謂的威脅，擺出一副準備與大陸硬碰甚至不惜兵戎相見的姿態。台獨氣燄從來沒有如此囂張，台海局勢也從來沒有如此緊張，賴清德執意將台灣推入戰爭深淵，恐怕神仙也難救。

過去大陸以「一國兩制」召喚台灣，除了外交之外，准許台灣保留原有的一切包括軍隊，條件比香港和澳門寬鬆得多，奈何台灣當局拒不接受，反而不斷挑釁大陸，執意走向台獨。既然如此，「一國兩制」也就沒有必要了，取而代之的將是「一國一制」，台灣特別行政區勢必變成台灣省，不以任何人的意志為轉移。尤其是賴清德將大陸界定為「境外敵對勢力」，意味兩岸勢不兩立，再也沒有甚麼好談的，大陸也該徹底拋棄幻想了。

一直以來，大陸總是認為「兩岸一家親」，不斷對台灣釋放善意，並在經貿方面盡量讓利。可惜台灣當局根本不領情，在民進黨持續推動去中國化下，據說島內高達九成民眾不認為自己是中國人，「兩岸一家親」已無從談起。既然兩岸不是一家，大陸自然沒有必要再客氣，武統成為唯一的選擇，問題只是何時動手而已。

近日台灣當局沾沾自喜地表示，盼望多時的F16V戰機即將在美國舉行首架機出廠典禮，為了隆重其事，台灣防務部門計劃派出高層官員赴美出席。其實稍有軍事常識的人都知道，兩岸軍事實力早已不在一個層次，大陸六代機已經亮相，甚至可能已經量產並入列，而台灣還幻想依靠美國四代機來保平安，是不是太天真？解放軍不動手則已，一動手必是雷霆萬鈞之力，台軍戰機恐怕連起飛的機會也沒有，台灣當局花重金買來的軍火，到頭來只能變成一堆破銅爛鐵。台灣有些人總是認為美軍會馳援，日本也會伸出援手，這種人的智商明顯有問題，如果美軍有把握取勝，何必還要堅持所謂的戰略模糊？

退一步說，即使大陸不急於採取武統，也可以使用經濟手段「逼統」。台灣經濟高度依賴對岸，一旦失去大陸市場，其經濟必將一蹶不振，到時還能跑到哪裏去？奇就奇在大陸一直沒有善用這張牌，反而持續對台讓利，令人莫名其妙。