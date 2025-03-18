「我們先前比你闊的多啦！」魯迅筆下阿Q這句口頭禪，正是當今西方世界的集體心態。與生俱來的傲慢與偏見，使西方總是自認高人一等，即使已經明顯衰落，依然盛氣凌人，始終不願放下高高在上的臭架子。七國集團（G7）正是當中的典型，這個由西方主要經濟體組成的小圈子，確實曾風光一時，不僅主宰全球經濟，影響力更是遍及各個領域。然而時移世易，隨着G7綜合實力持續下滑，全球地位和影響力與過去已不可同日而語。在這種情況下，G7還想以世界領導者自居，對其他國家指指點點，只能自暴其醜。

日前G7外長又在加拿大圍爐取暖，會後也例牌發表了一份聯合聲明，當然還是離不開對中國和俄羅斯說三道四。其中涉及中國的內容無非又是那番陳腔濫調，甚麼維護台海和平穩定、反對單方面改變現狀、支持台灣「有意義地參與適當的國際組織」等等，唯獨不提支持一中原則。西方媒體乘機大肆渲染，彷彿發生了甚麼大事，其實這種聲明根本不值一哂，今時今日的G7自身難保，既嚇唬不了中國，更改變不了台海局勢。

顯而易見，G7外長發表這種色厲內荏的聯合聲明，除了刷存在感，主要是想凝聚反華共識，以示內部團結。但事實恰恰相反，特朗普上台後，美國與G7其他成員國的矛盾加劇，可謂各懷鬼胎，同床異夢，內部團結根本無從談起。尤其是特朗普無差別對加拿大和歐盟舉起關稅大棒，彼此之間的矛盾已經公開化，豈是G7外長一紙聯合聲明所能遮掩。早前侵侵聲稱希望俄羅斯重返G7，簡直異想天開，普京如此精明的人豈會同流合污。

曾幾何時，G7經濟總量佔全球GDP高達六成以上，而今天已降至不足三成，試問如何領導世界？反觀金磚國家的實力和影響力蒸蒸日上，大有後來居上之勢，單是中國的工業產能就超過G7的總和。最可笑的是，G7自知實力不如人，就給中國扣上「產能過剩」的帽子，這不僅是酸葡萄心理作祟，更是羨慕嫉妒恨。假使中國真的產能過剩，也好過西方產能空虛吧？

古調雖自愛，今人多不彈。世界處於百年未有之大變局，多極化乃大勢所趨，G7這種封閉小圈子已不符合時代潮流，企圖排擠和孤立中國，更是癡人說夢。放下傲慢心態，接受東升西降的現實，與新興國家合作發展，才是西方唯一出路。