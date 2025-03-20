由台灣發起的第8屆玉山論壇近日在台北舉行，吸引來自13國的政經學界名人出席。民進黨當局在論壇上聲言，要在國際上拓展更大的經貿空間。但在當前國際局勢下，這個如意算盤根本難以得逞。

據賴清德在論壇上所說，台灣產業將「東拓」到美洲及全球各地，強化「非紅供應鏈」。此番講話說起來很好聽，卻嚴重脫離現實。此因在美國總統特朗普肆意妄為的貿易政策下，歐盟、日本、南韓紛紛轉向，強化對華經貿關係，歐盟與中國在推動數字經濟發展等方面加強溝通協作，日韓則積極參與區域經濟一體化進程。台灣在地理上與中國大陸相近，擁有天然的經濟合作優勢，偏偏選擇「東拓」向美國靠攏，無疑是捨近求遠、本末倒置。

特朗普上台後，一直聲言美國要擺脫對台灣晶片的依賴。台積電早前帶着巨額資金赴美，看似被美國的投資政策吸引，實則是在華府脅迫下的無奈之舉。此舉很大機會導致台灣技術外流和產業空心化，嚴重損害台灣的經濟利益。島內有識之士對台積電變美積電無不憂心忡忡，賴清德卻將之美化為「東拓」成績，很有白事當紅事辦的「幽默感」。

依我來看，民進黨當局的政策有兩大迷思：一是以為一味對美獻媚就可討得歡心，事實是將美國的胃口愈餵愈大，不斷對台加大軍售及產業轉移的叫價。二是妖魔化與大陸交往，認為任何經濟文化的往來都難逃被統戰，但實際上台灣與大陸做生意，不見得就會加速統一的進程，某程度上反而讓北京覺得和統有望，台灣的日子亦會好過一點。

說到底，民進黨政府根本就沒有領悟到，台灣的求生之道在於平衡，倒向美國一邊只會自討沒趣，最終更會加速武統的到來。