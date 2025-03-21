美國作為世界上最早建立民主政治制度的國家之一，一向自詡是民主制度的典範，兩黨輪流執政的兩黨制更被許多人稱許，認為有助防止權力濫用。然而，近年美國民主黨和共和黨你來我往、進行拉鋸戰的政治騷，多次導致政府停擺、債務上限危機，揭示這種兩黨政治亦存在很大的弊端。

所謂物極必反，民主黨去年在多場選舉中大敗，輸掉參眾兩院及總統大選。根據美媒近日公布的民意調查顯示，只有27%選民對民主黨抱持正面看法，是1990年以來該黨在該民調之中的新低。另一個民調也發現，僅有29%選民對民主黨抱持正面觀感，是1992年至今的新低點。按此趨勢，共和黨隨時長期壟斷總統與國會兩院，形成一黨獨大，令美國運作多年的兩黨制土崩瓦解。

民主黨遭到愈來愈多美國人拋棄，原因之一是上屆民主黨拜登政府執政期間，國內通脹問題嚴重，在2022年6月更一度飆升至40年高點，達到9.1%，導致民眾的生活和住房成本激增。儘管通脹問題後來放緩，美國中低收入群體民眾對生活成本的焦慮仍然持續，認為民主黨政府未能有效應對經濟挑戰，進而削弱了對該黨的支持意欲。

不過，美國民主黨更大的問題是鞏固基本盤的策略出錯。該黨一向主張多元化，近年在種族正義、跨性別權利等議題上卻過於「開明」，被許多支持者批評為過度政治正確；一向是民主黨堅定支持者的年輕選民，也對拜登政府未能阻止以色列入侵加薩感到不滿。

民主黨若要扭轉捱打局面，必須調整政策議題以挽回支持者信心。但環顧當前民主黨黨內，卻欠缺令人眼前一亮的政治新星，這項工作說易行難。