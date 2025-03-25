「笨蛋，問題出在經濟！」這句話是1992年美國總統選舉候選人克林頓擊敗爭取連任的老布殊的名言，後來也成為許多人競選時循用的熱門標語。特朗普在去年美國大選獲勝，除了是因為保守派選民對拜登所屬的民主黨之左翼意識形態有所牴觸，更大的原因是拜登政府治理經濟不當，促使大批支持者轉投特朗普。

一般而言，一國之新領導人上任之初會有一段執政蜜月期，民眾普遍期待他會有好表現，往往給予極大的善意和包容。特朗普1月底上台後，承諾在改善經濟和烏克蘭戰爭等議題上採取行動，以開啟美國的黃金時代，可惜事隔兩個月，特氏的表現乏善足陳。

在外交領域，特朗普致力推動俄烏停火。但他為了壓迫烏國接受和談條件，竟不惜威脅切斷對烏國的軍事和情報援助，引起其他盟友反感。特朗普和俄羅斯總統普京日前通電話近90分鐘，未能說服對方就全面停火達成協議，亦令美國人大失所望。

至於通脹問題，雖然美國最新的通脹數據有所改善，但尚未反映特朗普政府一系列關稅措施的影響。特朗普聲言對中國、加拿大和墨西哥發起貿易戰，以及對所有進口鋼鋁產品加徵關稅，勢將觸發各國實施反制措施，令人對他能否壓抑高企的通脹率有懷疑。

由此也帶來了一個悖論：特朗普對各國展開所謂對等關稅的訴求，長遠可能會促使企業回流美國，有助美國製造業發展，惟短期內卻會激發國內通貨膨脹。大多數選民都是短視和耐心有限，只關注政策對眼下生活的影響。一般來說，政治蜜月期只有一百天。目前特朗普2.0看似轟烈，但隨着蜜月期大限逼近，他再控制不住通脹，以及在解決俄烏戰爭拿出成果，很快就民望大挫。