日本首相石破茂執政至今近半年，多家媒體近來所做的民調，皆顯示他的民望已跌至上任以來的新低，其中朝日新聞的調查更揭示石破茂內閣的支持率只有26%，較上個月大幅下滑14個百分點。從以往日本政壇發展的歷史來看，首相的民意支持度若跌至兩成多，就會進入危險地帶，隨時有下台危機。如果石破茂短期內下台，將再次印證日本首相「短命」的定律。

表面上看，身兼日本執政自民黨總裁的石破茂民望大跌，和他早前向部分國會議員分發商品券、涉嫌觸犯政治獻金法的爭議有關。但更深遠的原因，卻是自民黨和公明黨組成的執政聯盟，於去年下半年的眾議院選舉未能取得逾半議席，令石破茂只能以少數派當選首相，領導地位並不鞏固。他的施政一旦出現明顯錯誤，遭到在野黨刁難，便會動搖到其執政的穩定性。

美國總統有固定的任期，期間除非遭到彈劾並獲得通過，否則無法讓總統下台。相比之下，日本是實施議會內閣制，首相由國會的多數黨領袖出任。若大批議員改變立場倒戈相向，或者國會的黨派勢力出現逆轉，首相人選便要更迭，能夠長期保持高民望的日本首相並不多見。更甚的是，日本國會多年來一直由自民黨把持，惟自民黨黨內派系眾多，鬥爭激烈，首相的產生往往是黨內各派系利益交換的結果，久而久之亦形成了首相輪流坐莊的約定俗成做法，以維繫各派力量的平衡，這使得日本首相很難逃得出「短命」的命運。

近來美國正準備向日本發動貿易戰，日本政界對石破茂能否成功拆彈頗有疑問。今年7月日本將舉行參議院選舉，如果石破茂的民望繼續在低谷徘徊，拖累自民黨大敗，他很有可能會引咎辭職。