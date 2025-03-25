美國總統特朗普任內首先要搞定的，一是「收回巴馬拿運河」，二是「吞併丹麥自治領土格陵蘭」。特朗普搞定這兩件事比搞定俄烏停火、中東亂局、伊朗核武要輕易簡單，因為巴拿馬和格陵蘭在山姆大叔砧板上，他們除了現在還能口喊抗議、反對，沒啥辦法；特朗普要幹的這兩件事對歐洲影響巨大，然而對此也是無能為力，沒有辦法！

其實特朗普早已吃準了歐洲，當着北約秘書長呂特的面指着他說，北約在這件事上（美國吞掉格陵蘭）可以發揮非常大的作用，這就是說歐洲和北約不但不敢阻止美國，還要為美國出力。呂特事後回應說，不想把北約拖進格陵蘭併入美國，但也同意必須提防中國及俄羅斯在北極地區的動向云云！這在表態為了對付中國和俄羅斯，北約會在這件事上助力美國。

搞定巴拿馬運河和格陵蘭後，下一個動手目標就是加拿大。加拿大地位特殊，領土面積世界第二，比美國還大，又是美國鐵桿盟友，美加經濟、政治、文化、種族關係密切，但這並不能讓特朗普手下留情，反而讓他認為搞定加拿大易如反掌。特朗普直言，加拿大是美國「一個州」，直呼加拿大總理為「州長」，現在加拿大雖然要上台是一位可能「反美」的總理，但對「保住加拿大」無濟於事，也不會改變特朗普的「狼子野心」。這三件事短則一年，長則兩、三年就會搞定。

特朗普可以這些「偉大成就」，在美國中期大選中「光輝燦爛」、「永垂青史」，這種19世紀列強的強盜行為雖然會遭全世界、國際社會的反對、不齒，但特朗普不會在乎，美國民眾會為他歡呼，將其視為華盛頓、林肯後「最偉大的總統」。這一幕能夠在21世紀上演，特朗普能夠獲得如此成功，這是誰也想不到的，因為大家相信世界歷史進步了，人類文明進步了，沒有誰夠膽和有能力敢「冒天下之大不韙」，開這等巨大的歷史倒車！