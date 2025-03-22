民進黨賴清德當局，在今年漢光演習中首度以「解放軍2027年可能攻台」為想定，引發關注。台灣防務部門首長顧立雄表示，今後一到兩年內，台灣新武器、訓練都要不斷驗證。他稱寧可認定解放軍「由演轉戰」的時間縮短，藉此驗證台軍立即回應的能力。

國民黨主席朱立倫回應說，2027年是過去從沒出現過的時間點，看來這是賴清德「實現台獨的最後目標」，他還批評賴清德為發動「準戰爭、準戒嚴」而延續「賴十七條」。民進黨和國民黨為解放軍是否以2027年為節點發動武統而爭議，非常無聊。一直以來，他們是一明一暗主張和推動「台獨」、鼓吹武力抗統的，他們都對美軍和輿情聲稱2027年「大陸武統」這個所謂時間表深信不疑，並以此積極向美國購武、強化軍力、恐嚇及動員台灣民眾，要「全民皆戰」、「打城市戰」、「打巷戰」，把台灣弄成火藥桶，玉石俱焚……

然而，他們這套玩法弄巧成拙，加速了解放軍武統準備。兩年來，解放軍的圍台演練幾乎無日無之，飛躍上空，抵近海岸，實彈上場，亮出「殺器」和打法層出不窮，台軍根本沒得擋。更可怕的是，解放軍隨時「由演轉戰」，分分鐘發起攻擊，台軍根本不夠時間反應抵抗，美軍更無時間「馳援」，只能眼巴巴地看着「大陸解放台灣」。

因此，今時今日已經不存在「大陸攻台時間表」的問題，不存在「2027年為節點」的問題，大陸會隨時動手。從現在開始，「台獨」分裂勢力如果「知死」、知道「形勢不妙」的話，不會再有一晚好覺；如果「不知死」、不知「形勢不妙」，那就等着夢中升天吧。「時間表」之所以過時，皆因：一、大陸已經完全掌握了解決台灣問題的主動權；二、大陸軍力已經完全有能力拒止美軍的干預，完全有能力摧毀第一島鏈範圍內美國及其盟友的軍事基地和海空力量；三、在解放軍的包圍下台灣已成囊中物，唾手可得也。