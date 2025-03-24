中美大國博弈、開啟國運之戰，不可避免地要有大規模持續性的軍備競賽、先進武器之爭。中國軍力的整體實力、戰力正在直逼美國，多個領域甚至超越美國，例如第六代戰機就讓山姆大叔震驚，真切感到自己的落後，空中優勢、「天下無敵」正在喪失。為此，美國總統特朗普要親自披掛登場，為宣揚美國第六代戰機「急起直追」，現身說法。

首先，他把美國第六代戰機命名為F47，因為他是美國第47屆總統；其次，他投下超過200億美元的「工程和開發製造合同」予波音公司，特朗普強調這份合約代表了美國在國防工業方面的歷史性投資；其三，特朗普以總統之尊充當F47的推銷員，他反覆宣揚F47將是有史以來最先進、性能最強、殺傷力最強的戰機，已經秘密試飛近5年，其性能遠超其他國家現有戰機，若發生戰鬥，敵人根本不會知道被其擊中，它的隱形技術幾乎無法被偵破。特朗普不愧為「賣力的推銷員」，在現階段「F47還沒影兒」的時候就「吊高來賣」，他調侃盟友若對新戰機有興趣，美國只會向他們出售低級版，「因為他們某天或許不再是盟友」，又悄悄摑了盟友一巴。

時下第六代戰機中，俄羅斯已處領先地位，美國搞了5年還在試驗階段，「第六代」的研發和製造投資十分巨大，美國這些年「五行缺水」，拜登政府在任期完結前停止了該項目，把這個大難題丟給特朗普。商人出身的特朗普自是搞錢能手，在全球大幅提高關稅，向烏克蘭搶掠數千億美元礦產，對國內府衙大關閉、大裁員，兇狠「節流」；特朗普自認為庫房未來必然進帳不少，於是大手筆研發、製造「第六代」，灌水F47，自己也正好威一下。

在美國軍事打壓、對抗中俄計劃中，「第六代戰機是計劃的核心，在與中國軍隊的潛在衝突中至關重要！」無怪乎，總統特朗普會親自現身張羅也。