台灣有位警員因為自稱中國人，不僅被網民出征，還被懲處記小過，也就是說，現在的台灣，軍公教人員不得自稱中國人。與此同時，民進黨大規模要求軍公教人員簽具結書，承諾自己不得擁有中華人民共和國身份證與居留證，違者必須無條件承擔相關法律責任。這個行動逐漸擴散至公營事業，連中華郵政都開始要求員工簽具結書，但當被問及到底有何法源依據時，中華郵政表示，具結書並沒有強迫性，若是不願意簽，會積極「輔導」。

事實是，台灣從來沒有任何正式的法律規定，你不可以自稱是中國人，也沒有任何法理依據，可要求任何人簽署具結書，甚至陸委會認為的「若擁有中華人民共和國身份證，則自動喪失中華民國國籍」，也只是主觀認定，完全沒有任何法源支持。所以警員自稱中國人被記小過，根本就是違法！要求軍公教簽具結書，同樣也是違法，更別提公營事業根本沒有權力「輔導」員工具結自己沒有中華人民共和國身份！理由很簡單，中華民國在法理上根本不承認中華人民共和國，一個你根本認為不存在的東西，要怎麼「擁有」，怎麼「違法」？

民進黨內的一堆法學專家，他們會不知道這件事嗎？當然不是，他們是故意要造成這樣的觀念，那就是台灣人不是中國人，自稱中國人在台灣是違法的。照理說，民進黨要這樣做也不是不行，那就是修憲更改國號，可偏偏民進黨不敢修憲，所以才用這種行政命令的方式，拐彎抹角搞小動作。

事實是，以兩岸目前的溝通狀況，台灣政府根本沒有能力查證民眾到底有沒有大陸國籍，民進黨之所以如火如荼推行，說穿了，還是在為大罷免添柴火。執政者不思福國利民，滿腦子都是仇恨鬥爭，這才真是台灣的悲哀。