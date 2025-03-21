美國總統特朗普也是怪可憐的，終日活在自己的世界，一味自我感覺良好，以為別人都很尊重和敬畏他。俄羅斯總統普京確是好樣的，也只有他才會如此敢作敢為，公然賞給特朗普一記耳光，讓他清醒清醒。

日前特朗普相約普京通電話談論俄烏戰爭問題，到了約定時間，這位克里姆林宮主人渾若無事，繼續出席國內的工商活動。活動的主持人問普京：「你不是約好特朗普通電話嗎？」普京的回覆是：「不要緊，這是他們的事。」或許這一來一往的對答，也是事先設計好的，特意在記者面前講出來，目的是提醒特朗普，在普京眼中，他根本算不上甚麼。

正所謂「一物治一物」，在美西方的盟國領袖面前，特朗普慣於頤指氣使，經常在外交場合，有意無意地折辱對方。如今報應現前，普京只是以彼之道、還施彼身，好讓特朗普也嘗一嘗，被人待慢的感覺。

普京是個氣吞山河的大國領袖，而特朗普管治下的美國，行事顛三倒四，更像是小孩子在玩泥沙。因此筆者老早指出，普京看不起特朗普，就像他看不起烏克蘭總統澤連斯基一樣。特、澤都曾經是演藝中人，因為善於包裝，也善於搶風頭，所以贏得選舉，成為了國家領袖，但由這樣的「戲劇人物」去管治國家，當真可行嗎？美西方國家的選民，或者認為是可行的，然而像普京這一類明智的人看來，卻是另外一回事，在他眼裏，壓根兒就瞧不起特朗普，因此雙方就算通話，也刻意要讓對方像僕人一般，守候在旁，等待自己。很多人擔心特朗普上台之後，會否成功拉攏普京，一起對付中國？我嘛，就還是那句老話：特朗普還是趁早死了這條心吧！