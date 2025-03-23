喧騰已久的京華城案終於進入正式庭審，先是沈慶京驚爆檢察官涉嫌違法到醫院進行偵訊，還有鄰床病人現身佐證。柯文哲也在陳詞時指控檢察官竟拿隨身碟中疑似藏有不雅片要挾他，讓整起司法案件呈現濃濃的八卦味。

儘管北檢駁斥指控，認為到醫院看沈慶京是「視察」而非偵訊，被告辯護人也在場；而所謂拿隨身碟中不雅影片要挾柯文哲，實際上是為了保護柯的隱私，問他是否要區隔註記？結果卻被柯誤會，完全烏龍一場。但北檢沒有說明的，卻是檢察官有甚麼理由要去醫院「視察」沈？兩小時的「視察」為何錄音僅有區區10分鐘？而若檢察官單純只是想要保障柯的個人隱私，那為何會造成180度翻轉的誤會？事後非但並未區隔註記，也有媒體立刻知曉所謂「不雅影片」是正妹「清涼照」，若不是北檢主動透露，媒體又從何知曉？

事實是京華城案從頭到尾不斷充斥各種洩密，特定媒體總是搶先掌握檢調偵辦內容，可以固定時程每周曝光，整個北檢彷彿如同對該媒體不設防，任憑記者自由索取想要的內容。而就算外界輿論嘩然，法務部門也總以「查無洩密」搪塞，司法的公信力早已蕩然無存。

更糟糕的是，經過半年的羈押，檢方到現在所謂的關鍵證據，仍舊只是excel檔上「小沈1500」的註記，以及「晶華→orange」紙條這種形同腦補的東西，完全沒有實際的金流。檢方認為關鍵的橘子本人，仍然行蹤不明，成為檢方不斷延押的最後浮木。從整個辦案過程來看，起訴檢察官與其說是司法人員，更像是街頭嗆聲的小混混，用盡各種手段，只想入人於罪。而隨着每次庭審的召開，更將一次又一次重創台灣司法。