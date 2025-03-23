美國富商馬斯克因力撐總統特朗普，包括率領「政府效率部」輪流向各個聯邦政府部門查帳核數、裁員削支和廣發追魂電郵，引起不少美國民眾不滿，尤其是那些過往習慣好食懶飛、因而面臨或經已被炒魷的公務員，或是長期依賴政府補貼維生的左翼自由派組織。

當中部分人將矛頭轉向馬斯克旗下的電動車公司特斯拉（Tesla），公開呼籲消費者杯葛購買該品牌的車輛及沽售該公司的股票，在各州郡的Tesla專門店外紮營示威抗議，阻撓顧客入內幫襯，以至強行闖入店內大肆破壞，塗鴉、損毀、焚燒路邊的Tesla電動車。

事件導致Tesla的銷售額大幅下跌，股價較高位一度大跌四成，馬斯克需要急急召開員工大會安撫軍心，呼籲上下僱員繼續持有公司股票救亡。特朗普與多名政府高層，亦紛紛出口術以至在白宮舉行Tesla展銷會支持馬斯克，指稱現時乃購入Tesla股票的好時機。事實上，多位知名投資者亦公開或私下大手趁低吸納該公司的股票。反對人士則批評政府公開力撐Tesla是政商不分、公器私用及利益輸送云云。

我算不上是馬斯克或Tesla的支持者（也非憎恨者），但也必須為兩者講句公道說話。消費者因政治立場等個人理由，而不購買某些產品或沽售某公司的股票，純屬個人自由選擇，但以暴力違法手段阻撓某公司營商以至破壞其店舖與商品，則絕對是鬼祟、可恥的懦夫行為。

情況猶如當年香港黑暴時期的「裝修」暴行，暴徒針對一些支持政府或反對攬炒的所謂「藍店」，肆意破壞、縱火及滋擾其顧客，意圖迫使對方轉軚或噤聲，有關行徑必須予以強烈譴責和依法嚴懲，這與是否支持特朗普或馬斯克的主張是兩碼子事。