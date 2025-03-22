上回講到，菲律賓總統小馬可斯企圖借刀殺人，藉口執行國際刑事法院（ICC）的通緝令，將政敵前總統杜特爾特拘捕並送到老遠的荷蘭海牙，以免他在一個多月後舉行的中期選舉興風作浪，以至將其家族勢力徹底剷除。豈料，杜特爾特利用網絡直播上演真人騷，成功將自己塑造成為了保障國民和打擊毒品而犧牲的國家英雄，將小馬可斯打成包庇毒販（甚至有傳他本人有吸毒習慣）、迫害忠良以至喪權辱國（斷送司法管轄權）的賣國賊，將輿論與政治形勢完全逆轉。

據報道，部分原先支持小馬可斯的菲律賓議員、細政黨，以至執政黨成員，近日都紛紛與今次事件劃清界線，以免選情受到拖累。就連小馬可斯的親姊、身兼菲律賓參議院外交關係委員會主席的伊梅，也表明會就杜特爾特是否合法地被拘捕及遣送展開調查。問題是，杜氏現已身處異地，即使調查證實小馬可斯政府做法有問題，又或者執政黨在選舉中大敗，也不代表杜氏就可以獲釋返國。

有人就異想天開，要求美國總統特朗普出手營救杜特爾特。其一是杜氏因鐵腕打擊販毒，擊殺了大量黑分子以至癮君子，才被國際刑事法院通緝。特朗普也出名嚴打販毒，甚至揚言會派美軍出征墨西哥擊殺毒販，他理應很同情杜特爾特。

其二是小馬可斯乃前朝拜登政府的走狗，只懂向美國（還有日本）索取金錢資助和安全保護，以換取菲律賓就南海等問題纏擾中國。特朗普只想削減軍費開支和海外政治資助，無意與中國開戰（不計貿易戰），用不着，甚至已記不起有這顆棋子。杜特爾特在任時與中國相對友好，但其實對美國也不算差，還曾經多次公開大讚特朗普的施政與個人作風。