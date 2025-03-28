俄烏戰爭，特朗普是不想打下去，但俄羅斯鑑於在《明斯克協議》受騙，故不願就此停火，讓烏軍可重整軍力，準備再戰，而且堅持條件。

特朗普受制於國內外輿論和政治壓力，他的政策在各方面都進展緩慢，開始急躁起來。按照他的性格，大有可能轉為支持歐盟對烏克蘭的支援，也支持烏軍等對俄突襲，他利誘俄羅斯不成便會威嚇。歐盟政府與北約建制為了他們各自的政治前途，勢必主戰到底，與特朗普的威嚇，會一拍即合。烏軍近日對俄羅斯邊境的再度侵略，對俄國境內大肆用無人機攻擊，在烏東地區也重啟攻勢，正是這種政治轉變的效果。

俄羅斯的弱點是抵擋不了美國的電子戰優勢，空防無力，使烏軍的無人機可隨時進侵，破壞重要的基建與軍事設施。俄軍只能以眼還眼，同樣地用空襲來報復。但北約、歐盟以至烏克蘭的澤連斯基政權，並不着緊烏克蘭的設施和軍民性命，反而俄羅斯卻十分重視國家資產、國民性命，任何空襲損失都是對物質與士氣的打擊。若烏軍攻擊莫斯科等大城市，必然引發俄羅斯的瘋狂反擊，啟動大戰。

歐盟與烏克蘭的好戰分子，正是想擺脫美國的牽制，觸發大戰。一方面，他們會認為俄羅斯會在大戰中失敗，趁機可宰割俄國，解決幾百年東西歐與俄的敵對，消滅俄羅斯。另一方面，戰情惡化便可拉美國出兵。特朗普並非真的反對戰爭，只在乎是否有利，和戰均不重要。美國參戰，俄國必然戰敗，歐美好戰者便可達成目標，重建歐美（不單止美國）的全球霸權，政治企圖心巨大，此所以俄羅斯要聯合中國、北韓、伊朗與之抗爭。歐盟公開宣稱歐俄幾年內必有一戰，歐洲要建軍、備戰，以至要人民儲備糧水，迎接戰爭。

特朗普內閣看不起歐盟，也不願出錢出兵助歐作戰。俄羅斯的心態是閉關自守，但特朗普唯利是圖，又沽名釣譽，政治虛榮心極度膨脹，且大權在握，當形勢變動，他錯判得失之下，極可能也一時附和戰爭，並帶領歐盟各國與俄衝突，在歐俄衝突中謀取利益。一是好戰者為本身利益和霸權的意識形態，決心一戰。二是矛盾深化下，容易擦槍走火。俄羅斯也會失去耐性，先發制人，如2022年的特別軍事行動。俄烏戰爭的形勢是除非俄軍大勝，否則的話，惡化的機率極高，隨時可演變為歐洲大戰。