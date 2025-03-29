上文談到中美之所以未能「互利雙贏」皆因美國猜忌心太重；曾國藩曾指出「壞國喪家亡人，皆猜忌之所致」，可見相交猜忌太重，根本難以言互利。當今世上，若然要老朽指出能夠坦誠以交的，非北韓和俄羅斯莫屬。呢，俄羅斯副外交部長魯堅科日前表示，北韓領袖金正恩訪俄的準備工作正在進行；同日，南韓統一部分析認為，北韓今年外交重點是俄羅斯，在全方位向俄靠攏的同時，試圖改善與中國關係。

本月21日，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古抵達北韓，會見金正恩及其他官員。紹伊古去年9月亦曾訪問北韓，同樣獲金正恩接見，雙方討論深化俄朝戰略對話，就地區和國際形勢廣泛交換意見，同意加強合作捍衞共同安全利益等問題。兩國的深化戰略對話，並非說了算，而真係有實際行動。

在俄烏戰爭，北韓今年頭兩個月向俄羅斯增派約3,000名士兵，並繼續為俄方提供導彈、炮彈等武器援助。南韓聯合參謀本部指，北韓此前派到俄羅斯的逾1.1萬名兵力中，有4,000人傷亡。北韓對俄羅斯，可以說傾盡心力，義不容辭。

近排北韓頻頻試射最新型防空導彈武器系統。金正恩日前一連兩天指導無人航空技術聯合體，及探測電子戰研究團隊的國防科研工作，首次公開空中指揮預警機。金正恩稱，新裝備將在提高朝軍各種情報搜集能力、削弱敵人的各種戰鬥手段方面充分發揮威力。

南韓聯合參謀本部就認為，北韓的預警機雷達過於龐大容易偵測，同時判斷內部設備由俄羅斯提供。「由俄羅斯提供」這一點並不出奇，皆因朝俄兩國「互利互惠，互補短長」，北韓在核武方面相信亦必得俄方支援，互不猜忌，威力無窮！