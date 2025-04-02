特朗普一向標榜強人管治作風，也從不諱言非常羨慕另外兩位強人領袖——中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京，皆因兩位都曾經修憲，將不能長期連任的規定更改。特朗普日前便開口透露，尋求第3個總統任期，而且「不是開玩笑」，激起外界嘩然。

自他第二度入主白宮以來，雖然時常口出狂言，五時花六時變，但他大部分講過的說話都會實行，所以外界也不敢認定今次只是吹水。然而，美國憲法第22修正案自1951年通過後，便規定美國總統任期限制為兩個4年，當中不管是否連續出任。換言之，侵侵若想繼續做總統，必須修憲。

修憲可由國會發起，也可以由各州發起，門檻極高。需在參、眾兩院至少得到三分之二的議員提出修憲案；若由州層級發動，則必須由至少三分之二的州議會提出修憲會議。在美國這個自誇為民主燈塔的國家，肯定不會同意總統這樣幹下去。

但正如前述，侵侵許多匪夷所思的提議都正在付諸實行，包括吞併格陵蘭和巴拿馬運河。君不見，副總統萬斯率團訪問格陵蘭美國太空軍基地，抨擊丹麥未能保護格陵蘭免受中俄入侵威脅，呼籲格陵蘭人與丹麥斷絕關係。美國亦早在1989年入侵巴拿馬，結束當地21年的軍人統治。如今同樣蠢蠢欲動，揚言已下令五角大樓制訂軍事選項。

明乎此，侵侵會否真的想辦法延續任期，不由人不認真看待。即使修憲不成，或許可以選定接班人，像過去的普京和梅德韋傑夫輪流執政模式，實際大權仍握在普京手裏。總而言之，特朗普是一個極度戀棧權力的人，也有許多宏圖大計不可能在短短4年內完成，接下來會弄出甚麼震驚世人的花樣，不妨拭目以待。