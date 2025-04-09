中美關稅戰打得不可開交，中國鐵了心不讓，令美國政客出乎意料，說話也愈來愈難聽。除了總統特朗普形容中國驚慌失措，財長貝森特竟然將美股崩盤甩鍋中國，聲稱「這波股市下跌是從中國人工智能宣布推出DeepSeek開始的」，令人側目。

然而低處未算低。副總統萬斯口出狂言，揚言全球化經濟令美國「向中國鄉下佬借錢，去買那些中國鄉下佬製造出來的產品」。此言一出，國際為之震驚。中國外交部回應時批評，「這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀」，可謂十分客氣，美媒就直斥萬斯的言論，令所有美國人難堪。

當然，今時今日美國政客的質素，早已刷新人們下限，沒有最低質，只有更低質。特別是面對中國崛起，美國全球唯一霸主的地位備受動搖，更是內心虛怯，乜都噏得出口。曾有共和黨政客煞有介事稱，從中國輸入美國的大蒜會損害國家安全，遭中國外交部揶揄，「大蒜做夢都想不到能對美國構成極大威脅」。老美草木皆兵，神經兮兮，已可見一斑。

正因為美國心知肚明依正途贏不了中國，這些年旁門左道百出，出台一條又一條匪夷所思的反華禁令，現在更打起瘋狂的關稅戰，對美股崩盤歸咎於DeepSeek，卻從沒想過，中國人工智能取得飛躍式進展，根本就是美國硬逼出來。中國不想辦法尋求活路，難道要任由宰割？

特朗普以美中之間存在龐大貿易逆差為由，對中國開弓，卻不反省，並非中國不願購買美國貨，而是美國沒有貨賣給中國。中國想要美國晶片，美國不賣，單靠空洞的製造業以及可替代性極高的農產品，試問怎麼可能填平逆差缺口？愈是禁制中國，中國愈是自強，美國只會輸得更慘。