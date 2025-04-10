特朗普開炮全世界，敵人又好，盟友也罷，一律徵收高關稅，實行搶錢。目前為止，敢於向美國說不只有中國，其他國家及地區不是即時下跪，就是默不作聲。當中尤以台灣賴清德政府跪得最徹底、最難看。

都已經被踩上心口了，賴清德還表示，不會對美國作出報復，而是會跟美國由零關稅談起。白宮亦表示已收到台灣政府聯繫，但以特朗普貪得無厭、欺善怕惡的作風，台灣沒有好下場已是路人皆見。果不其然，華府不但無意降低對台徵收的32%關稅，特朗普甚至以恐嚇口脗表示，台積電若不履行投資美國承諾，不在美國設廠，就要繳交高達100%的關稅。

特朗普由未上任到上任，不下多次批評台灣搶走了美國晶片業務，擺出勢必追究的架勢。賴清德政府亦不敢怠慢，要求台積電積極配合，結果台積電董事長暨總裁魏哲家，上月初和特朗普在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1,000億美元，用於興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與一座研發中心。

早在拜登時期，台積電已在亞利桑那州設廠，還獲拜登政府簽發66億美元補助。但特朗普上台後，即抨擊這66億美元完全無必要，並施壓台積電加大投資。「護台神山」逐步移出台灣，不僅帶走資金，連人才也帶走。賴清德已經冇牌，跪舐特朗普唯恐不及，卻換不來寬容對待。難為綠營支持者冇腰骨也就罷了，竟然嘲笑中國強硬反擊是「傻子」，一副洋奴嘴臉。北京早就明言，不要賭中國輸。在這場中美對抗的國運戰裏，中國有備而來，特氏現在一臉猖狂，但當惡性通脹來臨、失業率飆升、股市持續插水，哭喪着臉的絕不是中國。這一天不會很久，最長兩三個月已可見真章。