緬甸上周發生的7.9級大地震，至今已造成數以千計民眾死亡。由於這次震災範圍廣泛，傷亡數字在未來一段日子恐怕還會持續上升，災情異常嚴重。緬甸自從軍方2021年發動政變上台後，就長年爆發內戰，經濟發展疲弱，這場地震勢令緬甸百姓生活雪上加霜。

中國作為緬甸的鄰邦，在該國發生強震後立即採取多項援助措施，包括派出首支國際救援隊抵達緬甸，展開「黃金72小時」的搶救工作，成功救出多人；而中國政府提供的帳篷、毛氈、急救包等急需物資，亦已送到曼德勒省等重災區，暫時解決數千戶家庭的安置問題。北京當局在地震後迅速向緬甸雪中送炭，既踐行了人道主義精神，亦體現了中緬兩國多年的情誼。但救災是短期的，災後的長期支援更為重要。在這場大地震中，緬甸災區的許多建築物倒塌，道路、橋樑、電力系統也嚴重受損。中國日後應主動和緬甸分享地震預警技術，幫助仰光政府培訓相關的專家，提升長期防災能力。

中國也可以向緬甸政府提供低息貸款或無償援助項目，協助該國重建公共設施，盡快恢復當地的民生與經濟。由於這次大地震的災民人數眾多，北京當局日後亦可以考慮派出醫療隊前赴緬甸，為當地人開展心理創傷疏導服務，通過一連串災後援助，增強中國在國際上的形象。

近年全球天災頻繁，日本政府日前剛發表的報告，就估算南海海槽一旦發生大地震，可能會導致接近30萬日本人死亡。在天災面前，沒有人是一座孤島，每個人都是這塊大陸的一分子，主體的一部分。

而中國作為亞洲大國，應該擔當起更大的責任，倡議亞洲各國合作，建立聯合援助機制，在各國發生天災時協調大家的力量救援。