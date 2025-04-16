中美關稅之戰外溢到中國的周邊國家。

一是越南、泰國、柬埔寨和老撾等周邊國家，同時也是中國出口加工工業轉移的地區，因此被美國施加重稅，大部分均在40%以上，目的是遏制中國利用它們來逃避出口美國的高關稅，也用打擊它們來阻嚇和打擊其他國家與中國合作的傾向。

二是中國反制。習近平出訪越南、柬埔寨和馬來西亞，重點是越南。中越兩國簽署了協議，包括鐵路和生產鏈合作，以加強兩國的經濟整合，有關協議多已在談判中。今次全面地簽訂協議，實際上是向美國示威。越南本來求美國互以零關稅解決，美國拒絕，越南便只有與中國合作，以抗美國霸凌。而這樣的整合影響深遠，不是短期權宜之策，且中越兩國是明顯以此去羞辱美國。特朗普對此回應稱，中越此舉是合力「搞垮」美國，憤怒之情溢於言表。

越南已替代泰國，成為東南亞最重要的出口加工工業重鎮，也因此會受美國高關稅重創。但中國與之關係密切，一是不少加工工業源自中國投資；二是中越經濟互補明顯。雖然越南人口不及中國的十分之一，只是廣東省的規模水準，但人口年輕，適可抵銷中國人口老化的問題，成為中國出口加工工業最佳轉移和發展的選擇。且越南位屬東盟，與東南亞各國有自由貿易及其他經濟社會合作關係，可成為中國在東盟裏最主要的插入點。

兩地鐵路連接、海運相通，在實際經濟上，越南扮演中國最重要的近鄰生產和物流基地，經濟整合形成雙贏之勢；在社會文化至地緣政治方面，都會促成更大連結，有助於區域融合，也可作為對抗美國侵略的主要緩衝區、前沿防衞陣地，從各個方面都對中國有巨大的戰略價值。中越又本來同文同源，更使地緣戰略有深厚的社會文化條件支撐，正是中國推行雙邊與區域人類命運共同體發展的最佳着力點。

特朗普的關稅霸凌，促成中越更緊密合作，且不會是權宜之策，也不是短期的發展，而是朝着更長期區域融合、共同開發的方向演進，影響所及，便不是當前的中美之爭，或僅僅中越關係，而是全域政治有即時和長期效應。

中越關係的深化，東南亞政局的轉變，都應拜特朗普高關稅鬥爭所賜了。歷史的發展可出人意表，反映歷史發展的變化，還有極多不為人所了解之處。