國民黨與民眾黨426攜手走上凱達格蘭大道，參與人數各方解讀不一，但絕對比419民進黨側翼舉辦的活動人數多上數倍，展現台灣確實有許多人對賴清德與民進黨無法忍受，站出來表達心聲。

然而，賴清德不出所料，對示威群眾採取冷嘲熱諷的輕蔑態度，竟荒謬地說：「台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共，要戰獨裁確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去。」

綠營媒體也企圖淡化遊行的影響力，不是刻意探討韓國瑜、朱立倫、盧秀燕誰站「C位」來挑撥離間，就是說群眾都是動員來的，不代表真正的民意。甚至勞動部還要查是否有外籍勞工被動員！但可笑的是，綠營媒體引用加拿大駐台記者的一句：「好惡心。」來對遊行下定論，但卻刻意隱瞞，該位記者根本是民進黨幹部的老公，多年來收受民進黨的餵養資助，毫無任何公信力可言。

民進黨的反應不足為怪，重點在於，國民黨與民眾黨在遊行之後，是否能夠化被動為主動，團結一致對抗民進黨？朱立倫在遊行後前往中正一分局「自首」，似乎顯示他終於開始想到要積極一點了，而喊出罷免賴清德的口號，也展現了藍白聯軍想要爭搶話語權的企圖，但這樣就夠了嗎？

朱立倫與黃國昌不能只停留在枱面上的宣示，而必須深入討論，藍白應如何更務實地合作？例如在宜蘭與北投、中正萬華等選區，藍白能否精誠團結拉下民進黨立委，並且聯袂推派藍白人選補選？而明年縣市長大選在即，藍白又是否能取得共識，攻入民進黨長期執政的南部大本營？總之，遊行只是一個開始，而不是結束，若藍白沒有對抗到底的決心，賴清德絕對不會做出任何讓步。