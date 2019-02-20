為把握新一代人工智能（AI）發展機遇，人工智能成為粵港澳大灣區重點發展項目。《廣東省新一代人工智能發展規劃》內容顯示，到二○二○年廣東人工智能核心產業規模將突破五百億元，帶動相關產業規模達三千億元；累計培育五十家以上人工智能核心領域國家高新技術企業，其中估值一億元以上的企業超十家；初步建成十個以上人工智能產業集群，力爭將廣東打造成為國內人工智能創新和應用高地。



然而，廣東省也在發展人工智能產業方面遇到了瓶頸，例如相關人才短缺、技術瓶頸和中小型製造企業缺乏產業支撐等問題。《粵港澳大灣區新一代人工智能發展藍皮書》顯示，以廣東省為主的粵港澳大灣區人工智能高端人才，十分緊缺，供不應求。



粵港澳大灣區的十一個城市中，現時香港在人工智能產業方面的發展最為明顯。二○一八至一九年度預算中，香港在創新和科技方面預留了超過五百億港元，當中一百億元作為建設生物科技、人工智能兩個創科平台。



過去三年，香港「創新及科技基金」總共向八十三個人工智能和機器人項目提供超過三億四千萬元的資助。去年五月，香港科技園與阿里巴巴、商湯科技等企業聯合推出了人工智能實驗室。



在學術層面上，香港發布有關人工智能的論文，影響力居全球第三，僅次於美國和內地。惟香港在應用科技上有斷層問題，只有少數項目能夠真正落地。大灣區具備先進的製造業體系，深圳更是成功將創科實際運用的城市。香港應該加快培養和引進人工智能人才，開拓大灣區市場。



粵港澳大灣區要實現互利多贏，要做好「香港研發、灣區製造」，在「科學研究──成果轉化──產品開發」方面，與廣東省共同形成一條龍的人工智能產業協同創新體系。