特朗普與普京通電話後非常興奮，自以為已經成功拉攏俄羅斯，在接受媒體採訪時誇誇而談，聲稱作為一名學過歷史的學生，他研究了所有歷史，第一條教訓就是絕不能讓俄羅斯與中國聯合。這大概就是他積極推動俄烏停戰的主要原因，「聯俄抗中」是其一直念茲在茲的夢想。然而，夢想歸夢想，現實歸現實，拉攏俄羅斯來對付中國，注定是不可能完成的任務。普京和特朗普通電話前刻意讓對方乾等一小時，分明就是一種羞辱，這說明甚麼？說明主動權在俄方，而不在美方，所謂的聯俄抗中，不過是一種幻想而已。

沒錯，歷史上美國確實曾成功離間中國和前蘇聯的關係。當年基辛格認為中蘇緊密合作會對美國帶來極大威脅，美國必須採取主動來疏離中蘇關係，因此就有了尼克遜訪華的破冰之行，中美關係也逐漸正常化，聯手抗蘇的局面維持了頗長一段時間，有如中國戰國時期的合縱連橫。但時移世易，今天的國際形勢已發生根本性變化，中俄之間不存在當年的意識形態之爭，而是有更多的共同利益，特朗普企圖再用冷戰時期的一套來處理中美俄三角關係，恰恰反映其思想幼稚，既不了解歷史，也不了解現實。他以為單憑出口術就可以離間中俄關係，更是癡人說夢。

很明顯，特朗普將和普京通話視為一件了不起的成就，不過是自我陶醉，別說聯俄抗中不可能，促成俄烏停戰也是十畫未有一撇。目前俄方只同意停止攻擊烏克蘭能源設施30天，以及雙方交換175名戰俘，僅此而已。至於接下來的談判能否達成真正停戰，仍是很大的疑問。

俄羅斯的條件很明確，那就是佔領的土地不會退還、烏克蘭永遠不能加入北約、美歐部隊不能進駐烏克蘭「維和」。即使美國答應所有條件，烏克蘭和歐洲也無法同意，雙方南轅北轍，試問如何達成共識？

難怪有俄羅斯官員調侃，普京和特朗普的通話證明了一個眾所周知的事實，餐廳裏只有俄羅斯和美國，歐洲根本不在談判桌，烏克蘭更是只在菜單裏。可憐澤連斯基還要對老美千恩萬謝，對之前在白宮的頂撞認錯道歉，這個世界就是如此殘酷，弱國無外交，只能任人擺布。

說到底，特朗普可以欺負烏克蘭，也可以無視歐洲盟友，但在普京面前只能老老實實。誰說老美不是紙老虎？