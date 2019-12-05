理工大學校園因暴動帶來嚴重破壞，修復費用龐大，大學校方要求政府支付，說責任在政府，這似乎有推卸責任之嫌。

早在佔中和旺角暴動之時，理工大學已被指是示威暴動物資儲備的基地，理大學生會成員雖然在校內選舉裏得不到學生的支持，卻一直盤據學生會，以學生會的名義和資源來招募、組織、培訓反政府的學生。這樣的情況經過多年，理大校方不會全無知悉，只不過上任校長一直討好學生，不作事，也隱瞞不報。

而在今次反修例事件中，即使校園被佔，校方仍過於維護學生，分辨不出示威與暴動學生的分別，也沒有作出任何預防和干預措施，保護校內設施和不參與示威暴動的學生，也保障不了正常的教研工作。校方不與政府和警方合作，結果校園被佔據、被破壞，責任不能推卸。或許現任校長和校董會主席是新任，過往積下來的問題，他們未必應全然承擔，但不能因是新任，便可把理大在今次校園被佔據、學生大批參與暴動的責任推掉。

理大是公營大學，經費主要來自政府，政府最後承擔大學支出是必然的。問題是大學要求相對獨立，大學管理層的作為所產生的財務後果，便不應把代價全數推諉政府。今次大學社群不是直接參與暴動破壞，便是間接同情支持，至少是明哲保身，忘掉大學的責任和公民的權責。

大學本身，在來自政府的經費以外，從節約出來的政府經費、其他途徑的收入和積存，拿出錢來支付部分的修復支出，在情在理都不過分。此外，理大校園的破壞是來自暴徒之手，怎可以讓他們對破壞行為全無責任要負呢？

據警方公布，理大事件被捕和登記的有逾千人，若政府追緝有力，當不止此數，他們都是直接破壞理大設施的出手者、謀劃者和共犯。在刑事毀壞的責任方面，當然要將其繩之於法，但在刑責以外，還有民責。理大當局應對這千多人追討賠償，也包括代表校內受破壞的汽車等私人財物來作追討。破壞的規模和修復費用當在億元以上，這千多人分擔，作為共犯集團，相信每人應賠償數以萬元計或十萬元計。

其中理大學生與教職員責任尤重，除刑事責任、民事賠償，應同時要面對退學和免職的處分。

理大的破壞是最徹底的焚書坑儒，破壞的是大學的精神、人格和社會對之的信任。理大的師生、校友怎可不當一回事，冷漠對之。引狼入室是錯，本身成狼更錯。