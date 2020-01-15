日前有反對派議員在立法會大聲疾呼，質問港府失職高官為何不減薪，擺出一副為民請命的姿態。其實，來說是非者，就是是非人，港府高官「為官避事」，尸位素餐，確實沒資格享受高薪厚祿，但政客們又能好到哪裏去？不過是五十步笑百步而已。

立法會大樓去年七月一日遭暴徒打砸破壞，直至十月才復會，政客們白支了幾個月薪津。而復會後照樣吵吵鬧鬧，不是拉布，就是流會，沒有開過幾次正經會，做過幾件正經事。內務委員會舉行十二次會議，仍無法選出正副主席，導致延長產假等眾多民生議案受到無理阻撓；財務委員會更是嚴重塞車，前後開了十九次會，僅通過四項工程撥款，目前仍有四十九項議案等待審批，部分更是上年度會期留下的手尾。

從衡工量值的角度看，立法會議員顯然是最沒有經濟效益、最物非所值、最不知所謂的工作。議員月薪近十萬元，連同各種津貼以及辦事處營運開支，每月花費三十多萬元公帑，但他們到底有何貢獻？喜歡的時候出席會議，不喜歡的時候乾脆隱形，或者到此一遊在議事堂上叫囂幾句便收工，世界上還有甚麼職業比這份工更好做？如果說港府庸官應該減薪，難道垃圾政客可以例外？

最可恥的是，反對派竟將公務員加薪政治化，要求將警隊加薪分開處理，企圖進一步煽動仇警情緒，分化公務員隊伍。實際上，這七個多月來若不是警隊在苦苦支撐，香港早已淪為無法無天的黑暗世界，政客們還能人模狗樣地坐在議事堂上高談闊論嗎？他們叫囂「解散警隊」，其實最應該解散的正是烏煙瘴氣的立法會。

有人說政客是世界上最無恥的職業，雖不中亦不遠。滿嘴仁義道德，實際上男盜女娼；高喊民主自由，實際上野蠻專制；口稱為民請命，實際上自私自利。香港反對派政客就是這種貨色，無恥中的無恥，垃圾中的垃圾。