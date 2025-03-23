特朗普奉行「美國優先」，多次表示不願過多介入歐洲事務，也不願繼續對歐洲安全作出承諾，甚至威脅退出北約，加上關稅糾紛等等，導致美歐關係急轉直下，互信基礎蕩然無存。歐盟知道老美已經靠不住，不得不謀求戰略自主，繼早前宣布擬調動8,000億歐元「重新武裝歐洲」，近日又發布防務白皮書，敦促成員國進一步增加軍事開支，提升泛歐洲防禦能力，包括防空和導彈防禦、無人機和反無人機系統等。

歐盟官員聲稱，國際秩序正在經歷1945年以來未曾經歷過的巨大變化。連一向親美的歐盟委員會主席萊恩也坦言，歐洲的安全威脅從未如此緊迫。這是危言聳聽嗎？顯然不是。俄烏戰爭爆發後，歐洲安全的脆弱性即暴露無遺，而特朗普上台以來的敲詐勒索，更增加了歐盟的焦慮感。所以，歐洲推行戰略自主並不奇怪，增加防務開支也能理解，怕只怕說時容易做時難，歐洲承平日久武備鬆弛，所謂的重新武裝不過是紙上談兵，最終能否實現，實在令人懷疑。

首先是資金從何而來，8,000億歐元看似不少，但目前能拿出手的僅有1,500億歐元，成員國各懷鬼胎，如何籌措其餘資金將是一個大問題。其次是軍備從何而來，歐洲軍工生產能力明顯不足以應付需求，即使軍火生產大國法國希望盡量使用自己的產品，德國等國家也未必願意，畢竟法國軍火檔次不高，根本無法應付現代戰爭。甚至連備受吹捧的德國豹2坦克，在俄烏戰爭中也是不堪一擊。

工欲善其事，必先利其器，想重新武裝歐洲，需先重建軍工體系，否則一切都是空談。而重建軍工體系絕非短期內能夠成事，以今天歐盟的工業實力未必能夠做到，到頭來還是要依賴美國軍備。由此可見，重新武裝歐洲計劃的最大贏家還是美國軍火商。難怪特朗普要求歐洲大幅增加軍費，這不是討價還價，而是巧取豪奪。

尤其不堪的是，法德等歐洲大國普遍面臨經濟萎縮、財政赤字擴大、通脹嚴重、製造業空心化等問題，而歐洲小國又缺乏資金和工業生產能力。在這種情況下，歐洲要重新武裝，實現戰略自主，恐怕只是一廂情願。如果歐盟能與中國搞好關係，加強經貿合作，也許能找到一條新的出路。偏偏有些歐盟政客基於天生的傲慢與偏見，總是下意識將矛頭指向中國，導致中歐關係若即若離。