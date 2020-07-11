七一當日遭暴徒用利器刺傷的警員「爆爆Sir」，透露入院進行手術翌日即被踢出院，期間更受到黑醫護粗暴對待，既疑似多次扮抽不到血，又特登在胸口別上黑暴標語和飾物，令他深感不安，最終在醫生堅持他出院下，同意由警方安排他轉往私院。

這還不止，涉事的東區醫院至今仍有所謂的「連儂牆」，到處都是政治文宣，甚至有黑醫護疑似偷拍爆爆Sir及其家屬。惟醫管局對此輕描淡寫，只說成是警員自願出院，又強調醫護人員一視同仁。人在做，天在看，醫管局如此包庇黑醫護，底氣從何而來？對得起「希波克拉底誓章」嗎？

自黑暴爆發以來，公院黑醫護成為反中亂港主力軍，至今已有多名公院醫護在暴亂現場被捕；而在疫情吃緊之際，他們更大模廝樣搞罷工，任由病人自生自滅，政治凌駕人性。可以想像，因公受傷的警員入住公院每天都要提心吊膽，壓力之大不足為外人道。歸根究柢，醫管局與黑醫護沆瀣一氣，一直拒絕執正來做，甚至千方百計護短，令黑醫護有恃無恐，港府更是聽之任之，終致問題尾大不掉。

別看醫管局主席范鴻齡口口聲聲已聘請法律顧問追究罷工醫護責任，又強調以罷工手段要挾醫管局絕對不會得逞，說的比唱的還好聽，但研究復研究，罷工距今已有數月，所謂追究依然無影，擺明虛應故事。連最高層都明縱暗護，救死扶傷的醫院豈會不淪為是非之地？

港府最近提出公務員宣誓建議，新入職公務員須宣誓效忠或簽署文件，現職公務員升職或轉職亦有同樣要求，違反誓言會被取消及停止職務甚至法律追究。此舉本來已是姍姍來遲，何況公院醫護由醫管局自行聘請，不屬公務員體系，醫管局更是「自成一國」。再不推出針對黑醫護的措施亡羊補牢，改革醫管局，任何跟他們政治理念不同的病人都可能受害。