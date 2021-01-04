英國疫情失控，首相約翰遜倣效武漢將八成地區「封城」，卻因為西方個人主義高漲而成效不彰，確診及死亡人數與日俱增。無計可施竟兵行險着，容許市民混合接種不同藥廠生產的兩劑疫苗，以及延長兩劑疫苗接種相隔時間，冀在疫苗供應緊張之際加快全民接種。然而，不同藥廠使用不同技術生產疫苗，混合接種會否引致未知的嚴重副作用無人說得準，延長兩劑接種時間亦可能令藥效大減，藥石亂投隨時死得人多。鑑於輿論沸騰，當局澄清在極端情況下才會這樣做。

目前全球普遍使用阿斯利康、輝瑞、BioNTech及科興疫苗，每款都需要接種兩劑，但每款的製作技術都不同。輝瑞及BioNTech疫苗屬於核糖核酸疫苗，是一種全新的疫苗，此前從未在人體注射過；科興則是傳統的滅活疫苗，現時的流感針也是採用同一技術，較為安全；阿斯利康和牛津大學共同研發的疫苗是病毒載體疫苗，為基因重組技術，將病毒轉化為DNA，然後注入另一種病毒載體，同樣屬於新技術。將不同牌子的疫苗混合打，有無效果還是其次，最怕引致可怕甚至致命的副作用，到時唔死一身潺，得不償失。

最近英國政府擅自為BNO「擴權」，容許持有人移居英國，不少港人如獲至寶，不惜賣樓賣產執拾細軟扶老攜幼投奔舊宗主國，不知他們看到約翰遜抗疫不力，比林鄭更無能，會有何感想？是覺得呼吸「自由空氣」中的新冠病毒，做鬼也幸福；還是奴性基因作祟，敢怒不敢言？筆者但知，同樣情況若發生在香港或內地，政府若容許民眾混合接種疫苗，肯定早就被這班崇洋媚外的港人鬧到趴街。中國的舉國體制過去被批評為專制獨裁，但在這場世紀疫情面前，偏偏是中國的疫情最快受控，人命損失相對較少，經濟復原最快，西方被比下去。筆者向來贊成萌生去意的港人快點投奔西方自由世界，惟有這樣，他們才會知道自己身在福中不知福。