由於美國帶頭圍堵制裁中國企業，一方面美國壓迫其他國家跟從，另一方面有些小國則對美國阿諛奉承，以制裁中國企業來討好美國，最近的例子是立陶宛與烏克蘭。面對這樣的挑釁，中國不應容忍，應作出反制。但以這兩個國家來看，對付的手法應該有所分別。

立陶宛是波羅的海小國，歷史上與波蘭曾經合組王國，佔領東歐廣大的土地，但是與波蘭一樣，近幾百年來被大國分割統治，其中俄羅斯帝國以及其後的蘇聯，一直都壓制立陶宛，將之吞併。因此，它的反俄反共情緒強烈，一如波蘭，蘇聯瓦解，該國獨立，為求抗俄，便積極投靠美國，參加北大西洋公約，並且讓美國駐軍和部署導彈針對俄羅斯。

立陶宛的制裁中國企業、對華不友好，便因為美國因素和政治上的反共。然而，200多萬人口的小國寡民，憑甚麼要針對中國？而且從新冠肺炎疫情處理表現來看，政府與社會能力低下，按100萬人口確診比例計，歐洲最差劣的國家是捷克、斯洛文尼亞、盧森堡、葡萄牙，立陶宛位居第5。疫情的打擊嚴重，歐美沒有多大援助，自身難保，參與制裁中國是不自量力。

上世紀90年代以來，立陶宛人口遞減，而自殺率是全歐最高，移民出走也多，國家社會與經濟存在大的結構性危機。過往是靠航運而興，可是俄羅斯不再使用立陶宛的港口，波羅的海另外兩國的港口亦與之競爭，俄國還有自己的港口和更重要的鐵路運輸，波羅的海正處於邊緣化的發展趨向，不易維持現有的發展水平。烏克蘭通往波羅的海的維京鐵路本意是連接中國「一帶一路」的交通運輸，但中歐貨運還是經波蘭、烏克蘭，少有經波羅的海。

立陶宛當前最大的挑戰是經濟在疫情下低迷，經濟下跌8%，失業率會超越2019年的6%，國內貧富懸殊，世界銀行估計22%人口處於貧窮線下，疫情的打擊會加劇矛盾，也未必可以迅速克服疫症，形勢惡劣。該國的大金主──瑞典與美國未必會施以援手。

中國應以立陶宛作為主要反制對象，一是它與波蘭在歐盟內是最右派保守，與德、法等不和，過於親美，與波蘭等在歐盟內會被排斥。二是國力弱，中國反制，禁止中國企業投資，分流經立陶宛的貿易貨運，其一是拉攏波羅的海的其餘兩國，另一是加快中歐班列的直達，和利用烏克蘭、匈牙利與塞爾維亞作為中轉，進一步邊緣化立陶宛以至波蘭。三是不鼓勵中國遊客往訪，至少是在疫後的初始幾年對立陶宛的不友好，同樣地不友好地回報反制，以之作為示範。