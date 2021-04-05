德國與俄羅斯在波羅的海建的「北溪二號」天然氣管道，近日遭到波蘭船隻干擾。波蘭因為歷史上被俄、德分割領土，仇俄、仇德的情緒強烈。北溪二號管道與波蘭關係不大，只是美國出於政治（阻俄德合作）、經濟（爭取美國天然氣替代俄輸歐）原因反對，波蘭便借機來打擊俄德，也為了討好美國，試圖與波羅的海的三小國一起，建築抗俄聯盟。

波蘭本無軍力、財力與俄羅斯作對，此舉不過是小丑式的意氣之爭，也為政治宣傳，亦未必與美國合謀。但俄國反應強烈，相信不僅為保天然氣管道，更要打擊波蘭的銳氣，嚇阻它不停的挑釁。俄羅斯在波蘭西側的波羅的海邊有一「飛地」，早年從普魯士取得，為加里寧格勒，現已成為重要的海軍基地，與聖彼得堡相呼應，對波蘭有着軍事威脅，波蘭一直要取掉，但歐盟以德、法為首，波蘭近年的政治保守主義已與德、法等歐盟成員交惡，它不能取得歐盟的支持。今次直接挑戰德、俄合作項目，便大有向美國示好、忽視歐盟之意。波蘭以新歐洲自視，與舊歐洲分立，已種下歐盟分化分裂之勢。今後美國圍堵俄羅斯，得不到德、法支持，或許便借波蘭來製造歐盟的分裂，在英國脫歐之後，進一步削弱歐盟的力量。

波蘭旁的烏克蘭內戰未已，政府軍要壓制東部俄裔省份，力有不逮，即使美國出錢、英國出軍事教官，還是無用。剛剛爭取到與美國總統拜登通話，獲得支持，但這會是怎樣的支持呢？

俄國的反應是，若美國出兵介入，俄軍必攻烏克蘭，在烏俄邊境已集結大軍，一聲令下，當可直驅基輔，烏軍是無法抵抗的。

關鍵是美國敢不敢派軍入烏克蘭，就算是僱傭兵，俄羅斯相信都會有激烈反應，不會讓烏克蘭演變成另一個敍利亞。當前形勢大可與格魯吉亞2008年攻擊俄羅斯相比。格魯吉亞當年以為可有美國軍事支持，逕直進侵俄羅斯，反被俄軍打敗，逼近首都才撤軍。自此役之後，格魯吉亞再不敢與俄國對抗，美國亦放棄在格魯吉亞的布局，俄格大致相安無事。

假若烏克蘭妄動，俄羅斯對應出兵把烏軍打垮，特別是消滅其中的極右派民兵，兵臨城下，美國與北約諸國會怎樣反應呢？出兵是不可能，制裁對俄羅斯已沒有效果。可是烏軍崩潰，俄軍即使如在格魯吉亞一樣撤退，烏國的政局再不可能反俄，德、法主導的和談將會是各方接受的解決進程，美國用烏克蘭來壓迫俄羅斯便失敗，波蘭與波羅的海小國也不敢再妄動了。

歐洲之局可以有變化的機會。