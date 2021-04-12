一場新冠肺炎疫情，打擊全球經濟，即使如今開始接種疫苗，疫情依然反覆，唔少經濟學家亦認為，未來幾年，世界可能仍不穩定。疫情嚴重嘅歐美，經濟衰退自不必說，「金磚國家」之一嘅巴西，情況亦令人唏噓！

巴西確診人數已超過1,300萬，死亡人數累計逾34萬，冠絕拉丁美洲。巴西承辦了2014年世界盃和2016年奧運會，森巴舞當年跳個不亦樂乎，沒想到甫踏入2021年，巴西政府竟然宣布該國破產了！2020年上半年，阿根廷宣布「國家破產」，對其所欠下嘅各項債務進行重組。沒想到，到了2021年初，巴西也步其後塵！

國家破產這個概念，是由國際貨幣基金組織喺2002年正式提出。巴西當前的困局離不開國家稅收減少、公共開支增加，疫情如此嚴峻下，到期嘅外債無法償還。在疫情反覆及變種病毒肆虐下，一項最新研究顯示，巴西P1變種病毒傳播力係其他新冠毒株嘅兩倍，更能避過人體內嘅抗體，降低疫苗效用。依家疫情仍然嚴峻，破產國家恐怕陸續有來，墨西哥、秘魯、哥倫比亞等都係高危！

呢場世紀疫症搞亂全球經濟，各國都忙於推出救市方案。之不過，英國日前公布撥款約4.6億港元，話會協助透過英國國民（海外）護照（BNO）簽證移居嘅香港人融入當地生活，尋找工作、住屋及學校等。當局又發布30頁中文版歡迎小冊子，指導移居港人使用當地公共服務，首相約翰遜更為之撰寫序言，冀港人有賓至如歸嘅感覺。疫情以來，對很多英國人來說，一個殘酷嘅事實係：散工經濟盛行，做一單拿一單工錢，手停口停，裁員成風，臨時工首當其衝，如果一時搵唔到工，意味付不起房租，可能被房東趕走！英相冀港人「賓至如歸」，卻忽略本土失業者有可能無家可歸，都算另類「大愛包容」，算唔算「疫下見真情」？